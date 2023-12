Questura di Rimini: arrivano 11 neo Vice Ispettori

Nella mattinata dell’11 c.m. sono stati assegnati alla Questura di Rimini 11 neo Vice Ispettori, trasferiti a seguito del superamento del corso di formazione. Si tratta di personale già in servizio presso altre sedi che, dopo aver superato le selezioni previste dal concorso interno, ha conseguito l’importante risultato dell’avanzamento in carriera. Il Questore di Rimini ha accolto stamattina i neo Vice Ispettori con una cerimonia nella quale ha personalmente consegnato a ciascuno di loro i nuovi gradi, attribuendo loro anche gli incarichi a cui saranno chiamati, già da oggi. Tali assegnazioni si inseriscono in un quadro di potenziamento dell’organico della Questura al fine di elevare il livello di sicurezza fornito alla cittadinanza. Per tali ragioni i neo Vice Ispettori sono stati assegnati in grande prevalenza agli Uffici operativi della Questura.

