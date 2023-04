Questura Pesaro e Urbino: 171° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha celebrato oggi il 171° anniversario della sua fondazione. Un appuntamento che, ha visto la cerimonia principale svolgersi a Roma sulla Terrazza del Pincio, nonchè cerimonie territoriali organizzate dalle Questure in ogni Provincia italiana. L’evento romano al Pincio sarà trasmesso in diretta da Rai1 dalle ore 10.50, mentre sarà possibile seguire la diretta anche sul canale YouTube Polizia di Stato https://www.youtube.com/watch?v=cG_K7sqx-Sc e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it oltre che sui canali social della Polizia di Stato e attraverso il live twitting dall’account @poliziadistato, con l’hashtag #AnniversarioPolizia, nonché nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato officialpage”. Il 12 aprile è anche la giornata nella quale le donne e gli uomini della Polizia di Stato rinnovano il senso di appartenenza all’Istituzione e l’orgoglio per un lavoro quotidiano, che si proietta tra la gente. Quello della Polizia di Stato è un lungo percorso, durante il quale il Corpo è Cambiato, si è evoluto insieme alla società, è migliorato senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci Sempre”. Ma è anche il momento in cui tutti i poliziotti volgono il proprio pensiero a tutti quei colleghi che hanno perso la vita nell’esercizio del dovere, come l’Assistente Capo Coordinatore Domenico Zorzino, deceduto il 3 marzo scorso nel tentativo di salvare una persona inabissatasi in un canale con la sua vettura. L’evento è stato reso ancor più significativo dalla concessione, da parte del Sig. Presidente della Repubblica, della Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili.

Il 171° anniversario della Polizia di Stato costituisce anche l’occasione per ricordare due importanti compleanni: i 120 anni della Polizia Scientifica, struttura specializzata negli accertamenti di polizia giudiziaria con competenze nel campo delle scienze biologiche, chimiche, fisiche e dattiloscopiche, ed i 100 anni dell’Interpol organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia ed al contrasto del crimine internazionale. Per quanto concerne questa Provincia, le celebrazioni si sono tenute all’interno della splendida cornice della locale Prefettura – Salone Metaurense, con la partecipazione delle più importanti Autorità Civili, Militari e Religiose, dei rappresentanti delle principali istituzioni pubbliche e private e delle Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e degli Impiegati Civili del Ministero dell’interno., oltre che di un numeroso pubblico composto da appartenenti, dalle loro famiglie e da tanti cittadini La cerimonia si è aperta con la lettura dei discorsi di saluto del Sig. Presidente della Repubblica, del Sig. Ministro dell’Interno, del Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. e con gli interventi del Sig. Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco e del Sig. Questore di Pesaro e Urbino Raffaele Clemente. In particolare il Questore Clemente ha evidenziato come celebrare il 171Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato significhi focalizzare il tema “Esserci sempre”, un tema naturalmente incarnato dalle donne e dagli uomini in servizio presso la Questura, i Commissariati, le Specialità (Stradale, Ferroviaria e Postale) nei Reparti Mobili. Persone che fanno vivere l’istituzione e che sono saldamente inserite nel tessuto del territorio provinciale e per questo, riconosciute dalla gente. Il Questore ha sottolineato come proprio questo radicamento costituisca uno dei punti di forza dei risultati operativi, così come la collaborazione con le differenti Istituzioni (Polizie Nazionali e, Sindaci, associazioni imprenditoriali etc.). Un gioco di squadra che è la pietra angolare di quella che il Legislatore definisce “Sicurezza Integrata” e che consente di elevare l’asticella della sicurezza in questo Territorio. Quella della Sicurezza Integrata è proprio la strada che in questa Provincia, anche grazie al coordinamento del Sig. Prefetto, si sta percorrendo. Il dr. Clemente è poi passato ad illustrare quanto è stato operativamente fatto dalla Polizia di Stato in questa Provincia nell’ultimo anno, quando il rallentamento imposto a tutte le attività dalla pandemia, è oramai superato. Si è registrato, infatti, un incremento del 18% degli arresti e del 22% delle denunce a piede libero, anche grazie ad una pianificazione condivisa. In tale contesto si è deciso di dirigere l’attività di controllo del territorio su specifici obbiettivi, coordinando l’attività della Polizia di Stato con quella delle altre Forze di Polizia Nazionali e Locali, con l’obbiettivo di migliorare lo stato della sicurezza reale e percepita. Ne è un esempio la pressione esercitata sull’area del Parco Miralfiore di Pesaro, recentemente allargata alla Stazione Ferroviaria di Pesaro. In tal modo sono stati aumentati del 75% i posti di controllo, del 55% il numero delle vetture sottoposte a verifica su strada, arrivando a incrementare del 51% i fotosegnalamenti per motivi di polizia giudiziaria e a triplicare i fogli di via obbligatori. Una menzione è stata fatta anche per quanto concerne la Polizia Amministrativa, con un particolare riferimento all’attività nel rilascio dei passaporti. Il Questore ha rappresentato come, finite le restrizioni connesse alla pandemia e attuatasi la Brexit, le domande di rilascio abbiano avuto una decisa impennata, che si è tradotta, in tutto il Paese, in un allungamento dei tempi di accesso al servizio. Per quanto riguarda questa Provincia, allo scopo di alleggerire la succitata situazione, sono state adottate nuove misure organizzative, che hanno consentito di incrementare del 133% il numero dei passaporti rilasciati. Sono allo studio ulteriori iniziative, mirate ridurre ulteriormente i disagi per l’utenza. Sempre il Questore ha esternato la propria soddisfazione per i risultati conseguiti nel settore della Polizia Giudiziaria, sottolineando come la rigorosa ricostruzione dei fatti, che consente di ipotizzare legittimamente le responsabilità e mettere la Pubblica accusa di condurre vittoriosamente un processo, non è una cosa funzionale al solo momento giurisdizionale, ma consente anche di ricucire gli strappi che, inevitabilmente, l’insicurezza apre nel tessuto civile.

Ne sono esempi, nei soli ultimi sei mesi, l’indagine e la cattura di 18 trafficanti di stupefacenti, attivi all’interno del Parco Miralfiore di Pesaro e l’identificazione, il rintraccio e l’arresto del presunto autore dell’omicidio del giovane pesarese Pierpaolo Panzieri. Nel primo caso si è trattato di un’azione lunga e meticolosa, nel secondo di un’investigazione febbrile e rapidissima. Si tratta di risultati importanti, frutto del lavoro degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, un lavoro affascinate ma impegnativo, i, grado di cambiarli profondamente. Il dr. Clemente ha quindi concluso il suo discorso con un commosso ricordo dei caduti della Polizia di Stato.

La cerimonia ha avuto termine con la premiazione dei sottoelencati Poliziotti distintisi per meriti di servizio: Encomio Solenne Assistente Capo Coordinatore Tommaso Scafuto Assistente Capo Vincenzo Ciavarella per aver posto in salvo un uomo che, affetto da gravi patologie psichiatriche, aveva posto in essere un comportamento pericoloso per sé stesso e per la collettività (Pesaro, 07.07.2020).

Encomio Vice Sovrintendete Luca Piersanti Lode Vice Questore Stefano Seretti Vice Ispettore Ivan Carboni Vice Ispettore Raffaele Bartolacci Per aver condotto un’indagine conclusasi con la disarticolazione di un’organizzazione criminale dedita alla consumazione di furti sul Territorio Nazionale, in danno di esercizi pubblici (Fano 29.10.2017).

Lode Ispettore Superiore Paolo Buccarini Assistente Capo Giuseppe Sepede Per aver condotto un intervento di polizia giudiziaria, conclusosi con l’arresto in flagranza di due cittadini nigeriani responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti (Pesaro 19 s.09.2018).

Lode Ispettore Massimo regoli Assistente Capo Alex Taboni per aver condotto un intervento di polizia giudiziaria, conclusosi con l’arresto in flagranza di un cittadino senegalese, resosi responsabile di minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti e tentata violenza sessuale, commessi in danno della convivente (Pesaro, 08.04.2018).

Lode Assistente Capo Coordinatore Roberto Morbidelli per aver partecipato ad un’attività di polizia giudiziaria, conclusasi con l’arresto di un pericolo latitante di origine albanese, colpito da provvedimento di custodia cautelare, emesso dall’A.G. per il reato di tentato omicidio (Fano, 29.03.2018)

Lode Assistente capo Coordinatore Francesco Grasso per aver partecipato ad un’attività di polizia giudiziaria, conclusasi con l’arresto di due cittadini moldavi, responsabili del reato di resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale (Fano, 13.05. 2018).

Lode Assistente Capo Coordinatore Riccardo Perugini Per aver svolto un’attività di soccorso pubblico in favore di due motociclisti, rimasti gravemente feriti in un incidente stradale (Trasanni di Urbino, 12.09.2018).

Lode Assistente Capo Venturino Capalbi Per aver espletato un’attività di soccorso pubblico, conclusasi con il salvataggio di una donna che aveva manifestato intenti suicidi (Pesaro, 09.08.2018).

Le celebrazioni hanno avuto un seguito, nel pomeriggio del 12 aprile, presso il Centro Arti Visive Pescheria, ove si è tenuto un incontro aperto al pubblico con Funzionari della Questura, nel corso del quale sono state fornite ai cittadini importanti informazioni sulle migliori modalità con l’utente può attivare i servizi di soccorso pubblico, allo scopo di consentire ai soccorsi di intervenire rapidamente e con il massimo dell’efficacia. Nello stesso contesto il personale della Polizia di Stato ha illustrato le più innovative attrezzature in dotazione alle Volanti. Utilizzando il link sotto riportato, sarà possibile visualizzare il video istituzionale, prodotto per la circostanza: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/9f848bd2-d5e5-11ed-8b86- 736d736f6674