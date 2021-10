QUI E ORA: questo sabato la terza edizione di TEDxCittàdiSanMarino, dal vivo e in streaming

Mancano ormai poche ore alla terza edizione di TEDxCittàdiSanMarino, il primo evento TEDx mai realizzato nella più antica repubblica del mondo. Sabato 23 ottobre 2021, a partire dalle 15:00, saliranno sul palco del Palazzo dei Congressi Kursaal (ma anche in streaming online) ben 9 speaker sammarinesi ed italiani. Partendo da una connotazione locale, aiuteranno i partecipanti ad arrivare metaforicamente anche in luoghi e paesi lontani per offrire una propria visione del tema proposto quest’anno: QUI E ORA.

9 speaker, 9 visioni diverse del QUI E ORA La macchina organizzativa di TEDxCittàdiSanMarino ha messo a punto la scaletta dell’edizione 2021 partendo dal tema ideato, cercando di radunare sullo stesso “bollo rosso” una rosa di speaker in grado di coprire varie aree di interesse, da quella artistica a quella umanitaria e da quella sportiva a quella economica. Questi gli speaker, che si alterneranno sul palco in un mix di contenuti dal vivo e pre-registrati:

● ALESSANDRA PERILLI, atleta sammarinese, prima storica medaglia sammarinese ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

● FRANCESCO BARBERINI, giovanissimo aspirante ornitologo, appassionato ovviamente di uccelli, natura e scienza. ● GIOVANNI GIARDI, pensionato sammarinese ed ex sindacalista con un percorso lavorativo iniziato in giovane età e che lo ha portato sino a diventare Segretario Generale della CDLS a San Marino.

● MEG PAGANI, imprenditrice internazionale che ogni giorno lavora per diffondere strumenti, conoscenza e progetti che permettano di rivoluzionare realtà locali in tutto il mondo.

● NICOLÒ GOVONI, attivista per i diritti umani, dirige un’organizzazione umanitaria internazionale che garantisce protezione e dignità a bambini in difficoltà.

● SILVANA ARBIA, giurista presso la Corte Penale Internazionale, da sempre in prima linea nel perseguire e punire le più gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

● STIVEN MUCCIOLI, imprenditore tecnologico sammarinese ed internazionale, investitore in ambito fintech, uno dei top 25 CTO al mondo nel settore Fintech e top 150 Fintech Leader e Influencer in Italia.

● VALENTINA RICCI, autrice e conduttrice radiofonica, inizia a lavorare quasi per caso a Radio Deejay prendendo parte ad uno dei programmi più longevi del palinsesto radiofonico italiano.

● VITTORIO TOTO ONDEDEI, musicista e scrittore, già chitarra e voce del gruppo musicale italiano “I Camillas”.

Come partecipare

Nonostante il periodo storico che stiamo vivendo, il team ha pensato di poter comunque far vivere un evento così importante sia dal vivo che online. Sono infatti ancora disponibili gli ultimi biglietti per entrambe le modalità di partecipazione sul sito web www.tedxcittadisanmarino.com. Anche la modalità in streaming online sarà emozionante come quella dal vivo!

Il tema di TEDxCittàdiSanMarino 2021: QUI E ORA Il ticchettio di un orologio. Il cambio di programma. L'ennesima notifica della giornata. Un mondo che corre a ritmi serrati, ma nel quale dobbiamo trovare il nostro tempo e spazio. Il tempo, la moneta più preziosa e sottovalutata, capace di trasformare persone e cose. Agendo ora nel presente per prendere atto del passato e costruire un futuro migliore, con la consapevolezza e la responsabilità di avere tra le mani una risorsa finita. Lo spazio in cui viviamo, le persone che incontriamo, l'ambiente che ci circonda, ci fa ricordare che siamo qui. Partire dal nostro piccolo, dalla nostra vita e dalla nostra comunità, per cambiare in meglio il mondo. Qui e ora. Il punto di rottura tra ciò che abbiamo vissuto e ciò che vivremo. L’evento, senza scopo di lucro, è organizzato da un team giovane e dinamico che crede fortemente nella possibilità che questo progetto possa portare aria nuova in un territorio che ha un forte bisogno di apertura mentale, contaminazione delle idee e di un nuovo modo, positivo e concreto, di lanciare la propria immagine oltre i confini. Allo stesso tempo San Marino ha la potenzialità per essere un luogo strategico dove valorizzare la cultura e l’innovazione, ed essere pronto ad accogliere sfide e proposte di alto livello.

c.s. TEDxCittàdiSanMarino