Quinta edizione di “Tuttavia…che Spettacolo!”, i ringraziamenti degli organizzatori

Quinta edizione di “Tuttavia…che Spettacolo!”, i ringraziamenti degli organizzatori.

Questi sono i nostri ringraziamenti più sentiti e sinceri, ma non state a leggerli. A chi ha partecipato, lavorato, contribuito… ci rifaremo vivi. E questo è anche uno stralcio del nostro comunicato finale, ma non leggetelo.

"Anche questa edizione, nonostante defezioni e imprevisti che ormai sembrano far parte del percorso, è stata indimenticabile. Indimenticabile perché non è fatta di attività riuscite alla perfezione o di organizzazione impeccabile, ma di persone uniche, diverse e al tempo stesso unite; di incontri, di emozioni che hanno lasciato un segno profondo. Età, corpi, storie e identità diverse che si sono ritrovate, tutte insieme, a far parte normalmente della stessa comunità. C’erano tutti. Certo, tante cose restano da migliorare: alcune soluzioni semplici, fatte alla buona, hanno mostrato i loro limiti. Ma tante altre, forse le meno appariscenti, hanno saputo toccare il cuore, la mente e l’anima. Come immaginavamo e volevamo, in un momento in cui, mai come ora, c'è bisogno di rispetto e di ritrovarsi umani."

Ecco, non dovreste leggerlo. Anche perché chi c’era non ha bisogno di leggere queste righe: ha vissuto sulla propria pelle ciò che raccontano. Ha respirato quell’energia collettiva che nessun comunicato potrà mai tradurre davvero in parole. Per tutti gli altri, tra qualche giorno, sul sito dell'associazione Attiva-Mente troverete il comunicato integrale accanto a foto e video che parleranno meglio di cosa è stato. E allora sì, forse varrà la pena rileggerlo tutto. Perché lì dentro ci saranno i volti, i sorrisi, i colori e le emozioni che hanno reso speciale anche questa quinta edizione di “Tuttavia…che Spettacolo!”. Grazie, grazie, GRAZIE a tutti.

C.s. - Il Comitato Organizzatore di Tuttavia… che Spettacolo! 2025

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: