Quinta puntata di “Sfida Impossibile” a San Marino con il campione del ciclismo Vincenzo Nibali Sabato 4 ottobre alle 14.15 su Italia 1.

Sabato 4 ottobre alle 14.15 torna su Italia 1 Sfida Impossibile, il programma interamente girato nella Repubblica di San Marino nel quale il conduttore, Stefano Corti sfida un grande campione sportivo in una competizione fatta di coraggio, ironia e voglia di spingersi oltre i propri limiti. Dopo aver fronteggiato l’icona del motociclismo, Marco Melandri, il gigante della pallavolo Ivan Zaytsev, la leonessa della scherma italiana Elisa di Francisca e la leggenda dello sci alpino Kristian Ghedina, Stefano Corti lancia la sfida a “lo squalo” del ciclismo Vincenzo Nibali partendo con una sfida tutta in salita, per poi fargli perdere l’equilibrio prima di arrivare alla sfida finale. In ogni appuntamento il conduttore affronta i campioni in tre differenti prove: La Sfida Corti, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali. La Sfida Vale Tutto, una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa. La Sfida Finale, il momento più temuto, in cui si misurerà direttamente nella disciplina dell’atleta, ma con il supporto di un Super Bonus. Cosa escogiterà questa volta il conduttore per poter battere uno dei ciclisti italiani più forti di tutti i tempi? Anche in questa puntata San Marino si conferma teatro di una grande sfida che unisce sport, spettacolo e promozione del territorio. “Sfida Impossibile” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con produzione esecutiva di Marianna Capelli (EGE Produzioni), in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci. Appuntamento quindi per sabato 4 ottobre alle ore 14.15 su Italia 1.

C.s. Ufficio del Turismo

