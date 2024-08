Quinto Sold Out consecutivo per l'ultimo appuntamento 2024 di Alba sul Monte... in Concerto

Qualche ora per prendere fiato, riposare e a mente lucida tirare le somme della XVI edizione di Alba sul Monte… in Concerto 2024, la rassegna di musica classica promossa dalla Camerata del Titano agli Orti dell’Arciprete di San Marino. La “reunion” del Trio Mendelssohn per un omaggio al musicista sammarinese Gino Partisani, andata in scena domenica 25 agosto, ha dato vita ad un concerto di musica bellissima a partire dalla liricità dei Concerti di Mendelssohn fino alle atmosfere frizzanti, bandistiche e tipicamente italiane del “Convegno” di Amilcare Ponchielli, musiche nelle quali Angelini, Bertozzi e Meyer hanno ritrovato la loro antica intesa. Un concerto emozionante per il ricordo di un amico e per l’interpretazione dei solisti, “classico” per pianoforte e clarinetti, che ha registrano l’ennesimo sold out! Come ha sostenuto il M° Augusto Ciavatta, Direttore Artistico dell’evento, che nel suo “arrivederci” all’edizione 2025, il pubblico di Alba sul Monte, “ha dimostrato di essere attento, competente e molto caloroso tanto da essere notato ed apprezzato da tutti gli artisti intervenuti, anche da quelli di oltre oceano”, un pubblico che per questa XVI edizione ha sempre registrato per ognuno dei cinque appuntamenti il Sold Out! Un record per la storia di questa iniziativa. Non è stato raggiunto il picco delle 180 presenze dell’ultimo appuntamento dell’edizione 2023, ma mai si era registrata una costante e così numerosa presenza. Indubbiamente la location e un clima particolarmente mite hanno contribuito al successo dell’iniziativa, insieme alla cura dei dettagli dello staff dell’Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino. Alba sul Monte…in Concerto si è confermata, nei fatti, la rassegna estiva di musica classica più attesa e seguita dal pubblico che sempre di più e sempre più numeroso giunge sul Titano anche dalla vicina Italia per assistere allo spettacolo di natura e cultura che insieme riusciamo a creare. Alba sul Monte… in Concerto, gode del patrocinio e del sostegno della Segreteria di Stato alla Cultura, della Segreteria di Stato al Turismo, della S.U.M.S. Si ringrazia la Parrocchia di San Marino Città e la Basilica di San Marino per l’ospitale e calorosa disponibilità dimostrata a questa storica iniziativa.

