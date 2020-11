Raccolta differenziata in tempo di Covid, le linee guida di Misano

Raccolta differenziata in tempo di Covid, le linee guida di Misano.

La limitazione degli spostamenti non deve penalizzare la raccolta differenziata dei rifiuti. Dopo la segnalazione virtuosa di alcuni cittadini, l’assessorato all’ambiente del Comune di Misano si è attivato per definire insieme ad Hera una modalità di conferimento e di ritiro delle dotazioni necessarie alla raccolta differenziata. Sono disposizioni valide in questo periodo di emergenza, con gli spostamenti che devono essere limitati allo stretto necessario, sia tra comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. Per il reintegro di sacchi per la raccolta di carta, plastica lattine, verde e organico, attività riguardanti i cittadini delle zone servite a porta a porta, ci si potrà rivolgere al Centro di Raccolta del Comune di Misano Adriatico, nei pressi di via Larga, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30; al martedì solo al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30; il sabato anche al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. In questo modo non sarà più necessario spostarsi a Cattolica, anche se la possibilità era presente anche prima, ma era poco utilizzata. Anche per il reintegro di sacchi utili alla separazione dell’organico dagli utenti della zona stradale, sarà possibile rivolgersi presso il Centro di Raccolta di Misano Adriatico. Per necessità legate alle dotazioni di indifferenziato e pannolini (bidoncini o Carta Smeraldo) oppure per il ritiro (per rottura o prima dotazione) di qualsiasi bidoncino, è necessario contattare il servizio clienti di Hera 800-999-500. Sarà poi Hera a ricontattare direttamente l’utente per comunicare le modalità e le giornate di consegna.



