Raccolta differenziata, Pdcs: un impegno comune per un Paese più sostenibile

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese rivolge un’attenzione particolare all’evoluzione del percorso di riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani e valuta positivamente i recenti aggiornamenti proposti, che confermano la volontà del Paese di avanzare verso una gestione più efficiente e rispettosa dell’ambiente. I dati più recenti evidenziano un miglioramento progressivo della raccolta differenziata ma, pur segnando un passo avanti, dimostra quanto l’obiettivo del 70% sia ancora impegnativo e richieda un’azione coordinata e responsabile da parte di tutte le parti coinvolte: istituzioni, Azienda dei Servizi, forze politiche e cittadini. In questa prospettiva, riteniamo strategico il piano di estensione del sistema di raccolta porta a porta, l’installazione di nuove isole ecologiche con accesso controllato, il potenziamento dei centri di raccolta – con particolare attenzione alla zona nord del Paese – e l’introduzione graduale di meccanismi di tariffazione che premiano i comportamenti virtuosi. Interventi necessari per superare le criticità attuali, migliorare la qualità dei conferimenti e garantire un’evoluzione del sistema allineata agli standard europei e agli impegni assunti dal nostro Stato. Al tempo stesso, il PDCS ribadisce che per la riuscita della riorganizzazione è necessario anche un significativo investimento culturale e comunicativo: informazione, formazione e sensibilizzazione devono accompagnare ogni fase del cambiamento, affinché ogni cittadino possa contribuire consapevolmente a un risultato che appartiene all’intera comunità. La sostenibilità ed il cambiamento non sono traguardi che si raggiungono solo attraverso norme o infrastrutture, ma attraverso la partecipazione e collaborazione di tutti. Il PDCS continuerà a sostenere, con spirito costruttivo, ogni iniziativa che favorisca il miglioramento della qualità della vita, la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale - come hanno già dimostrato i nostri commissari durante i lavori della Commissione Consiliare Permanente IV - e seguiterà ad adoperarsi affinché questo passaggio si compia in modo equilibrato, sostenibile sotto il profilo economico e pienamente funzionale alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

