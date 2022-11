Raccolta firme contro l'obbligo di timbratura del badge da parte degli studenti

Siamo un gruppo di genitori che non è favorevole all'utilizzo del badge elettronico da parte degli studenti della Scuola Media e Superiore, chiediamo pertanto che l’obbligo di timbrare l'entrata in Istituto sia rimosso. Abbiamo deciso di presentare al Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura ed ai dirigenti scolastici una lettera in cui spieghiamo in modo dettagliato le motivazioni che ci vedono contrari a tale utilizzo. Alla lettera desideriamo allegare le firme dei cittadini sammarinesi e residenti a San Marino che condividono le nostre ragioni e auspicano per il futuro una scuola fatta di umanità e insegnanti, e non di totem. Siamo favorevoli ad un ambiente sicuro per i nostri figli ma crediamo che la vera "sicurezza" stia nell'appello dell'insegnante che, in veste di pubblico ufficiale, mantiene l’obbligo di attestare su sua responsabilità la presenza/assenza di ogni studente. Come genitori e cittadini sammarinesi desideriamo per i nostri figli una scuola accogliente, formativa, che educhi alla responsabilità vera, mentre troviamo che la pratica del badge sia priva di ogni fondamento e soprattutto di ogni valenza educativa e didattica. Ciononostante la mancata timbratura viene punita con richiami sulla condotta alla stregua dei comportamenti irrispettosi e inadeguati. Non da ultimo è triste vedere i propri figli timbrare il loro ingresso in Istituto in modo non dissimile da operai che entrano in fabbrica. Ci sembra alquanto prematuro dover sottoporre in questo modo dei ragazzi a pratiche non conformi alla loro età. Si potrà firmare fino a SABATO 3 DICEMBRE 2022 presso i seguenti esercenti:

Erboristeria Officina delle Erbe, via Consiglio dei Sessanta, 153, Dogana

Bar Pausa Caffè presso Centro Commerciale Coal Fiorentino

Edicola Tabaccheria Settebello a Gualdicciolo

E inoltre GIOVEDI' 1 Dicembre 2022, dalle ore 20:45 presso la Sala Montelupo di Domagnano.

Cs - genitori studenti scuola Media e Superiore San Marino