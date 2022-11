Raccolta firme contro l'obbligo di timbratura del badge da parte degli studenti

Raccolta firme contro l'obbligo di timbratura del badge da parte degli studenti.

Siamo un gruppo di genitori che non è favorevole all'utilizzo del badge elettronico da parte degli studenti della Scuola Media e Superiore, chiediamo pertanto che l’obbligo di timbrare l'entrata in Istituto sia rimosso. Abbiamo deciso di presentare al Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura ed ai dirigenti scolastici una lettera in cui spieghiamo in modo dettagliato le motivazioni che ci vedono contrari a tale utilizzo. Alla lettera desideriamo allegare le firme dei cittadini sammarinesi e residenti a San Marino che condividono le nostre ragioni e auspicano per il futuro una scuola fatta di umanità e insegnanti, e non di totem. Siamo favorevoli ad un ambiente sicuro per i nostri figli ma crediamo che la vera "sicurezza" stia nell'appello dell'insegnante che, in veste di pubblico ufficiale, mantiene l’obbligo di attestare su sua responsabilità la presenza/assenza di ogni studente. Come genitori e cittadini sammarinesi desideriamo per i nostri figli una scuola accogliente, formativa, che educhi alla responsabilità vera, mentre troviamo che la pratica del badge sia priva di ogni fondamento e soprattutto di ogni valenza educativa e didattica. Ciononostante la mancata timbratura viene punita con richiami sulla condotta alla stregua dei comportamenti irrispettosi e inadeguati. Non da ultimo è triste vedere i propri figli timbrare il loro ingresso in Istituto in modo non dissimile da operai che entrano in fabbrica. Ci sembra alquanto prematuro dover sottoporre in questo modo dei ragazzi a pratiche non conformi alla loro età. Si potrà firmare fino a SABATO 3 DICEMBRE 2022 presso i seguenti esercenti:

Erboristeria Officina delle Erbe, via Consiglio dei Sessanta, 153, Dogana

Bar Pausa Caffè presso Centro Commerciale Coal Fiorentino

Edicola Tabaccheria Settebello a Gualdicciolo

E inoltre GIOVEDI' 1 Dicembre 2022, dalle ore 20:45 presso la Sala Montelupo di Domagnano.

Cs - genitori studenti scuola Media e Superiore San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: