Raccolta firme istanza per il rimborso dei tamponi

Raccolta firme istanza per il rimborso dei tamponi.

Presa in considerazione la situazione di numerosi studenti universitari, lavoratori e cittadini sammarinesi legata alla questione Green Pass, abbiamo ritenuto opportuno proporre un’Istanza d’Arengo che mira a rimborsare i costi di chi ha necessità di ottenere temporaneamente il certificato verde tramite tampone. L’Istanza si concretizza in un risarcimento spese sui tamponi che i vaccinati con Sputnik si vedono costretti a sostenere per questioni di tempo o disguidi con le strutture italiane. Oltre a ciò, l’idea è quella di evitare problemi ai cittadini nel periodo di tempo in cui si protrarranno le trattative tra i due stati. L’obiettivo è quello di garantire alle famiglie sammarinesi di organizzarsi con eventuali contratti di affitto e lezioni universitarie, evitando la pericolosa situazione di vedersi negato il diritto allo studio qualora non si raggiungesse una soluzione definitiva.

L’Istanza si può firmare di persona presso il Bar Funivia, il Time Off, l'Aula Studio di Borgo Maggiore o la Biblioteca di Stato oppure in modalità online stampando, firmando e mandando una foto/scansione del modulo che potete richiedere alla nostra mail istanzatamponi@gmail.com.

Modulo singola firma

