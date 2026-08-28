Raccolta firme per l’installazione di condizionatori nelle scuole Sammarinesi

Raccolta firme per l’installazione di condizionatori nelle scuole Sammarinesi.

È iniziata la raccolta firme a sostegno della richiesta di famiglie di San Marino per l’installazione di condizionatori nelle scuole Sammarinesi.

Il testo dell’istanza è il seguente:

“Come gruppo di famiglie sammarinesi, genitori, parenti, amici di bambini e ragazzi che frequentano le scuole, di ogni ordine e grado, della Repubblica di San Marino, vorremmo sollevare l’estrema preoccupazione del caldo eccessivo nei plessi scolastici, soprattutto durante il periodo estivo in cui i nostri figli frequentano i centri estivi statali, e sottolineare la forte necessità di provvedere all’installazione di condizionatori nelle scuole di San Marino. Crediamo che la situazione, soprattutto nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sia invivibile, anche per gli operatori, insegnanti, lavoratori dei vari istituti, oltre che per i bambini e ragazzi. A volte, per sopperire a tali situazioni climatiche estreme, si provvede a organizzare giochi d’acqua, utilizzo di piscinette, ecc…, ma questo avviene in maniera sporadica (spesso solo una volta a settimana), e ogni anno poi, l’attività viene interrotta dall’emergenza idrica. La situazione con gli anni che passano diventa sempre più preoccupante e crediamo che questo investimento sia fondamentale per migliorare di molto la vivibilità in tutti i plessi scolastici.”

Chiunque fosse interessato a sostenere tale iniziativa, da lunedì 31 agosto entro venerdì 18 settembre si potrà firmare anche presso “Il Forno” di Cailungo o presso la “Parafarmacia Bucci” di Gualdicciolo.

Possono firmare tutti i cittadini e non, residenti e non, maggiorenni.

C.s. Un gruppo di genitori

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