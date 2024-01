Raccolta firme riconoscimento Stato palestinese: anche presso la CSdL

Anche la CSdL è tra le organizzazioni presso le quali si può firmare la richiesta alle istituzioni sammarinesi di attivarsi per il riconoscimento dello Stato palestinese e per affermare il cessate il fuoco nel violento conflitto in atto; iniziativa promossa e portata avanti da un gruppo di cittadini. Questi gli orari di apertura degli uffici CSdL, al secondo piano del Centrale Square, a Domagnano: da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.00.

La CSdL ha condannato sia la terribile e disumana strage compiuta da Hamas il 7 ottobre scorso, sia la violenza inaudita della reazione militare messa in atto dal Governo israeliano. L’obiettivo - condivisibile - di sgominare un’organizzazione terroristica non può essere portato a compimento uccidendo decine di migliaia di cittadini incolpevoli ed inermi e distruggendo abitazioni, ospedali e scuole.

Per questi motivi, la CSdL si unisce all'invito dei promotori della raccolta di firme, rivolto a tutti i cittadini, a partecipare all'iniziativa di sabato 27 gennaio sulla questione israelo-palestinese a partire dalle ore 17.00 nella sala Montelupo a Domagnano.



