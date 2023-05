Raccolta fondi alluvione Emilia Romagna, i sindacati sammarinesi invitano lavoratori, pensionati e cittadini a partecipare

Raccolta fondi alluvione Emilia Romagna, i sindacati sammarinesi invitano lavoratori, pensionati e cittadini a partecipare.

Le tre organizzazioni sindacali sammarinesi non fanno mancare la solidarietà del mondo del lavoro sammarinese alle comunità colpite dall'alluvione che ha devastato e messo in ginocchio intere aree dell'Emilia Romagna; una calamità che ha provocando almeno 15 morti, lo sfollamento di migliaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni, danni ingentissimi ai centri abitati, ai terreni agricoli, alle attività economiche, alla viabilità e alle infrastrutture. Anche al fine di evitare la dispersione delle risorse e per favorire la loro migliore finalizzazione, CSdL-CDLS-USL aderiscono alla raccolta fondi avviata unitariamente dalle tre Confederazioni nazionali italiane CGIL-CISL-UIL, e in tal senso in questi giorni verranno versati propri contributi.



Al contempo invitano tutti i lavoratori, i pensionati e i cittadini a partecipare a questa campagna di solidarietà verso persone, peraltro abitanti in zone molto vicine alla Repubblica di San Marino, che in molti casi hanno perso tutto o gran parte dei loro beni, destinando, per quanto riguarda i lavoratori, l'equivalente almeno di un'ora di lavoro. In tal senso ci appelliamo direttamente ai datori di lavoro affinché si rendano disponibili ad effettuare la raccolta e il versamento dei contributi dei propri lavoratori dipendenti.

Le donazioni si possono comunque versare sul conto corrente intestato alla Agenzia per la protezione territoriale e alla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, all'Iban IT 69 G 02008 02435 000104428964, causale “Alluvione Emilia Romagna”.

Comunicato stampa

CSdL-CDLS-USL

