Raccolta Fondi per l’alluvione in Brasile

Raccolta Fondi per l’alluvione in Brasile.

Lino Sbraccia e Priscila Moreira, insieme al gruppo “Brasileiros em San Marino” promuovono una raccolta fondi in favore delle popolazioni del Sud del Brasile, colpite dalla devastante alluvione nel corrente mese di maggio che ha già drammaticamente causato oltre 200 vittime, oltre a ingentissimi danni materiali a strutture urbane e all’ambiente. Con questa iniziativa i promotori, oltre ad esprimere vicinanza, vogliono fornire un sostegno concreto ai bisogni emergenziali delle persone colpite dall’alluvione, per aiutarle nelle prime settimane dopo la catastrofe. I promotori hanno contatti personali diretti in loco con i responsabili del CIC (Centro Industria e Comercio) di Bento Gonçalves, nell’area maggiormente colpita, che ci assicurano che i fondi raccolti verranno messi rapidamente a disposizione delle persone bisognose, oltre che rendicontati in maniera trasparente e puntuale. È importante segnalare che tutti i fondi che riusciremo a raccogliere e a inviare entro il 30 maggio, saranno raddoppiati da Sicredi, la prima banca cooperativa del Brasile. Il conto corrente aperto per questa iniziativa, intestato a N. SBRACCIA PRO ALLUVIONE BRASILE – iban: SM43T 03287 09803 000030317829 è aperto alla partecipazione di tutte le persone di buona volontà e di tutte le aziende sammarinesi e italiane di contribuire. Per maggiori informazioni, è possibile far riferimento al video: https://tinyurl.com/alluvionebrasil I promotori restano a disposizione per qualsiasi dubbio o necessità.

Lino Sbraccia Priscila Moreira

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: