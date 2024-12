Raccolti 5700 euro con la 3³ edizione della sfilata benefica a Rimini in favore del progetto dell’Ausl Romagna Well Fare

Ha riscosso un grande successo anche quest’anno, sulla falsariga delle due edizioni precedenti, la terza sfilata di moda di beneficenza tenutasi a Rimini, all'Osteria dei Poeti, a sostegno del progetto dell'Ausl Romagna Well Fare "Rete per le donne" che intende sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza verso le donne, migliorare l'accoglienza e l'umanizzazione delle cure all'interno del Pronto Soccorso. L’evento, realizzato grazie all’iniziativa di alcune amiche (Michela, Carlotta, Silvia e Katia) e con il supporto dell’Ausl Romagna, è ormai diventato un appuntamento che nel periodo autunnale la cittadinanza aspetta e accoglie con grande calore e partecipazione, fra l’altro anche con il patrocinio del Comune di Rimini. L’iniziativa è sostenuta come partner dall'Associazione di promozione sociale Art in Counselling, che realizza le bambole in pezza (adottabili tramite una donazione e che allestiscono i “muri di sensibilizzazione” installati nei diversi ospedali) simbolo delle donne vittime di violenza, e impegnata anche nell’attività di arte terapia in favore dei minori che accedono insieme alle madri al Pronto Soccorso. Il risultato della raccolta fondi dell'edizione 2024 è stato di 5.700 euro, che sarà destinato al sostegno delle donne vittime di violenza e ai loro figli. La serata, condotta come speaker dalla giornalista Cristina Zani, ha visto sfilare un gruppo di amiche e di medici dell’ospedale di Rimini che, a scopo solidale e per sensibilizzare su un fenomeno così attuale e diffuso, si sono messi in gioco indossando i capi per la riuscita dell’evento. Doveroso dunque, in sede di consuntivo, ringraziare coloro che hanno reso possibile realizzare l’evento con il loro fattivo contributo, a cominciare dai numerosi negozi che hanno donato i capi per la sfilata. Ecco l’elenco (in ordine alfabetico) di chi ha partecipato all’iniziativa: Acquazzurra boutique, Agrodolce, Anna G., Benny's, Camden, Davide Parrucchieri (acconciature e trucco), De rien, Follow the Rainbow, Giorgio Salvatori (foto), Gio.tta, Hackett, Jeans Center 71, Julian, Lacerba, La Gruccia, La Stanza di Crispino, La Vetrina, Malizia, Marlow, Maxim - THE 34, Ma-nifattura, Mentana sedici, Merci, Monica Para, Neon Rimini (service luci e suoni), Olivia, Oro e Cannella, Ortensia, Pelorosso, Piccadilly, Room12, Boutique Sabattini, Serena, Ottica Saraghina, Silvia gli Occhiali, Sotto Sopra, Studio Pedrini (social media videos), Utile & Futile. Questi invece i modelli/modelle per l’occasione: Patrizio Antonazzo (Direttore UO Ginecologia-Ostetricia), Ilaria Balena, Silvia Barduzzi, Elisa Brandi, Andrea Conti (Direttore UO Dermatologia), Pierpaolo De Ciantis (Medico PS Rimini), Giorgia Dall'Aglio, Michela Farina, Francesca Febei, Davide Francia (Medico PS Rimini), Emiliano Gamberini (Direttore UO Anestesia e Rianimazione), Marina Guariniello, Elena Gianfreda, Sara Gorza, Marina La Marca (Medico Gastroenterologa), Cristina Mercuriali, Daniela Mussoni, Monica Metalli, Silvia Morri, Annalisa Paderno, Roberta Rossi, Simona Rossi, Elena Sardella, Michela Stacchini, Federico Tartari (Medico Dermatologo), Elisabetta Tosi.

cs Ausl Romagna