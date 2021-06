“Radici e ali” - The vibe is on Repubblica di San Marino Area Eventi San Marino Shooting Club Sabato 19 Giugno 2021

Un evento nel segno della musica e dei protocolli anti-Covid organizzato dal Gruppo Musica con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo Sul palco i grand dj internazionali, da Sven Vath a Dana Ruh “Un test per dimostrare che la ripartenza in sicurezza è possibile”

“Radici e ali. Radici per raccontare la storia e da dove si ha origine, ali per volare e sognare la ripartenza di un mondo che per molti è uno stile di vita e ricarica di energia ed emozioni insostituibili”. E' da questo presupposto che nasce l'evento “The vibe is on” in programma nella Repubblica di San Marino sabato 19 giugno dalle 21 alle 5 del mattino, nella cornice dell'Area Eventi San Marino Shooting Club. Un evento nel segno della musica e della sicurezza, che affianca la presenza di guest start di livello internazionale a un rigido protocollo anti-Covid. L'iniziativa, promossa e organizzata dal Gruppo Musica di Riccione con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per lo Sport, ha un obiettivo che va al di là del puro intrattenimento: essa infatti potrà essere anche vista come un “test per dimostrare la possibilità di realizzare eventi in sicurezza”, precisano gli organizzatori, “un banco di prova “con la volontà di ripartenza che speriamo sia di buon auspicio per il futuro”. Sul palco una lineup di tutto rispetto che accompagnerà, a passo di musica, il pubblico verso una nuova alba di speranza, dopo mesi difficili in cui tutti siamo rimasti chiusi tra le mura domestiche. Riflettori puntati naturalmente su Sven Vath, dj e produttore discografico tedesco che non ha bisogno di presentazioni: tre volte vincitore di DJ Awards, è considerato uno dei pionieri del genere techno e da oltre 30 anni è uno dei nomi di spicco del panorama della musica elettronica mondiale, con oltre 20 album all'attivo e partecipazioni dei maggiori club del pianeta. Alla consolle si alterneranno quindi Dana Ruh, Idriss d, Fabrizio Maurizi e Philip&Cole, Massimino Lippoli. Già attivate delle convenzioni con gli hotel della Repubblica di San Marino. I biglietti potranno essere acquistati solo online attraverso il portale https://www.ticketsms.it/. Verrà fornito un elenco di tutte le farmacie convenzionate per eseguire il tampone. Nell’evento presente nei social network ci sarà anche il link per scaricare il fac-simile della autocertificazione da presentare assieme all’esito del tampone. Radici e ali è il claim scelto per fare da filo conduttore all'appuntamento. “Senza una cosa non può esistere l’altra, il passato traccia le linee per la visione del futuro – spiegano gli organizzatori -. Sven Vath le radici, Musica le ali. Il resto vale la pena viverlo e venire a supportare un’ iniziativa, un test con la volontà di ripartenza che speriamo sia di buon auspicio per il futuro. Accanto a Sven Vath amici ed artisti che siamo felici di avere con noi in questo primo viaggio”. Protocollo anti-Covid.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme della Repubblica di San Marino. In particolar modo il Decreto Legge del 30 aprile 2021 n.85, il Decreto Legge del 1° giugno 2021 n.97 e il Regolamento numero 7 del 14 maggio 2021.

L'ingresso alla manifestazione sarà consentito solo a chi si presenterà con la mascherina e potrà esibire un certificato di avvenuta vaccinazione/guarigione da Covid-19 o, in alternativa, un tampone negativo eseguito entro le 48 ore precedenti l'ingresso. Sarà inoltre necessario compilare un modulo di autocertificazione da allegare alle certificazioni di cui sopra. Lo staff è al lavoro per allestire una postazione dove sarà possibile effettuare tamponi direttamente in loco nell'area dello stadio.

Tickets: https://www.ticketsms.it/ ingresso +18⁣⁣⁣⁣ Info e prenotazione tavoli⁣⁣⁣⁣ +39 3663334456 Evento Organizzato nel rispetto delle norme della Repubblica di San Marino DL 147 del 2020

La direzione si riserva il diritto di selezione all’ingresso. Un abbigliamento curato farà di voi ospiti graditi. Ingresso riservato ad un pubblico maggiorenne (+18). Non è possibile accedere all'evento se sprovvisti di documento valido in originale con foto

HOTEL CONVENZIONATI

•Hotel 3 stelle a San Marino

•Check in dalle 12:00 in poi

•Late check out alle 14:00

•Solo pernottamento •Bagno privato

•Aria condizionata / Wi-fi libero

•Non è inclusa la tassa di soggiorno

•Disponibilità doppia/tripla/quadrupla/quintupla

Lineup: Sven Vath Dana Ruh Idriss d Fabrizio Maurizi Philip&Cole Massimo lippoli

