Radio San Marino in Dab+, al via la sperimentazione

Radio San Marino, l'emittente radiofonica di Stato della Repubblica di San Marino, entra nella fase di sperimentazione per la trasmissione con tecnologia digitale. Si parte con la Regione Lazio: da oggi, 1 marzo, al via la copertura in Dab Plus del segnale, attraverso il Consorzio Media Dab. E' il primo step, per allargare progressivamente lo standard digitale a tutta la penisola, raggiungendo un bacino d'ascolto più ampio, garantendo – insieme - una migliore qualità di ricezione. Un passaggio importante, che rientra nel piano di rinnovamento tecnologico della San Marino RTV, lanciato dal Direttore Generale, Roberto Sergio: "Tutti gli obiettivi indicati in conferenza stampa a Roma, lo scorso 25 febbraio, si stanno realizzando: entro l'anno, avremo la possibilità di ascoltare Radio San Marino su tutto il territorio italiano".

San Marino RTV trasmette: ch.831 DTT; ch.520 Sky; ch.93 Tvsat.

Radio San Marino FM 102.7;

Radio San Marino Classic FM 103.2.

On demand: www.sanmarinortv.sm