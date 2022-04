Raduno di primavera 24 aprile 2022

''Spes ultima dea'' è una frase latina che indica agli uomini il desiderio di speranza per qualcosa di migliore, una sorta di consolazione particolare nei momenti più difficili nell'esistenza terrena. Da sempre l'uomo si è affidato a qualcosa di superiore, di trascendentale, alla religione nelle sue più ampie interpretazioni e manifestazioni legandosi in tal modo a quanto di più opportuno si ritenga sacro o divino. Il primo raduno del corrente anno dell'Automobile Club San Marino, avvenuto il 24 u.s. e proprio a ridosso delle festività pasquali, ha voluto significare ed interpretare il sentimento della speranza, della fratellanza, dell'amicizia e della convivialità che, anche fra appassionati del settore motoristico, è sempre vivo ed attuale. Scegliendo come meta di arrivo il Santuario Francescano di Chiusi Della Verna, il direttivo dell'Automobile Club San Marino, nel raduno di primavera, ha inteso conciliare l'aspetto natural-paesaggistico dell'Appennino Tosco Romagnolo e la spiritualità del convento, temi particolarmente ricorrenti in questo periodo e tanto cari al fraticello di Assisi che nel Convento medesimo trascorse diverso tempo in meditazione e preghiera. Alla manifestazione hanno partecipato – malgrado le condizioni meteo non proprio favorevoli - una ventina di auto con circa 50 appassionati che hanno attraversato le tortuose strade appenniniche ove si godono spettacolari paesaggi collinari. Dopo essere giunti a Chiusi Della Verna tutti hanno potuto usufruire di una visita guidata nell'antico e millenario Santuario cogliendo momenti di riflessione, bellezza e preghiera. Come consuetudine e per rimarcare lo spirito conviviale, successivamente i partecipanti al raduno si sono intrattenuti nello storico ristorante della Colonia Montana di San Marino la cui struttura è gestita da tempo dalla Congregazione di Serravalle. L'ottimo pranzo con prodotti locali ha allietato la schiera di appassionati automobilisti sammarinesi serenamente ammaliati dal luogo e dagli ideali di fede, amore, solidarietà e fratellanza che San Francesco D'Assisi ha voluto trasmettere all'umanità. Il saluto ed i ringraziamenti da parte del presidente dell'Automobile Club San Marino, Avv. Lucio Daniele, a tutti i partecipanti e all' Avv. Alvaro Selva - presente all'incontro conviviale in rappresentanza della Congregazione di Serravalle - ha concluso la bella manifestazione... gli scrosci d'acqua sulla strada del ritorno non hanno minimamente impensierito partecipanti e mezzi. Ad maiora semper.

Cs - Automobile Club San Marino