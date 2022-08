ELEZIONI ITALIA Raffaella Sensoli candidata con impegno civico di Di Maio: "Centrosinistra unico argine contro ammucchiata elettorale Meloni, Salvini Berlusconi"

Raffaella Sensoli, già consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, è candidata nel collegio plurinominale della Camera dei Deputati P03 (che comprende le province di Ravenna, Ferrara, Forlì e Rimini) con Impegno Civico, la nuova forza politica fondata da Luigi Di Maio. “Ho deciso di accettare questa candidatura con convinzione ed entusiasmo per cercare di dare il mio contributo alle elezioni del 25 settembre che saranno decisive per il futuro sia del nostro Paese che dell’Emilia-Romagna – spiega Raffaella Sensoli, candidata nella lista di Impegno Civico in seconda posizione dietro a Carlo Romano (capolista) e prima di Sergio Battelli e Rossana Borgo Palazzo – Temi come quelli degli aumenti del costo dell’energia e del gas rischiano di mettere in ginocchio le nostre imprese e creare difficoltà enormi alle nostre famiglie. Servono quindi soluzioni realmente efficaci, come quello di un tetto al prezzo del gas, e non gli slogan da campagna elettorale proposti dall’ammucchiata delle destre composta da Salvini, Meloni e Berlusconi. Servono impegni concreti anche per quel che riguarda l’attuazione di un autentico salario minimo o come l’aiuto per i giovani con la concessione di mutui a zero anticipo per gli under 40. Tutti temi che sono anche al centro della coalizione di centrosinistra, l’unica in grado di assicurare all’Italia quella stabilità e responsabilità che i capricci politici di Conte e Salvini hanno per troppo tempo tenuto in ostaggio il nostro Paese” conclude Raffaella Sensoli.

