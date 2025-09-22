Raffaello Valentini Campione Sammarinese 2025 di Tiro con la Balestra Antica

Sabato 20 Settembre presso il campo di tiro della Federazione Balestrieri Sammarinesi si è svolta la finale di Campionato Sammarinese di tiro con la Balestra antica. Il campionato che ha visto competere tanti tiratori si è svolto in 5 gare durante tutto l’anno con forte competitività e grandi risultati. Nella finale di ieri si è imposto con un risultato eccezionale Raffaello Valentini che si è laureato Campione Sammarinese 2025 a conferma del successo nel Palio del 3 Settembre scorso. Al secondo posto Helenio Chierici che, sebbene in testa al campionato, non ha brillato nell’ultimo e impegnativo risultato conquistando un eccellente posto d’onore. Terzo classificato, a sorpresa, Emanuele Mularoni che è risalito in classifica fino al terzo gradino del podio. La gara si è svolta in una magnifica giornata di festeggiamenti a coronamento di una amichevole competizione e convivialità. Onore al vincitore che ha dedicato la vittoria a Stefano Ugolini Presidente della Federazione scomparso prematuramente un anno fa.

