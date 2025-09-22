Raffaello Valentini Campione Sammarinese 2025 di Tiro con la Balestra Antica

Raffaello Valentini Campione Sammarinese 2025 di Tiro con la Balestra Antica.

Sabato 20 Settembre presso il campo di tiro della Federazione Balestrieri Sammarinesi si è svolta la finale di Campionato Sammarinese di tiro con la Balestra antica. Il campionato che ha visto competere tanti tiratori si è svolto in 5 gare durante tutto l’anno con forte competitività e grandi risultati. Nella finale di ieri si è imposto con un risultato eccezionale Raffaello Valentini che si è laureato Campione Sammarinese 2025 a conferma del successo nel Palio del 3 Settembre scorso. Al secondo posto Helenio Chierici che, sebbene in testa al campionato, non ha brillato nell’ultimo e impegnativo risultato conquistando un eccellente posto d’onore. Terzo classificato, a sorpresa, Emanuele Mularoni che è risalito in classifica fino al terzo gradino del podio. La gara si è svolta in una magnifica giornata di festeggiamenti a coronamento di una amichevole competizione e convivialità. Onore al vincitore che ha dedicato la vittoria a Stefano Ugolini Presidente della Federazione scomparso prematuramente un anno fa.

C.s. - Federazione Balestrieri Sammarinesi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: