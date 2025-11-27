TV LIVE ·
Rafforzare il 'Contratto Sociale': a San Marino il vertice tripartito con l'OIL lancia la strategia per il lavoro dignitoso

27 nov 2025
La Segreteria di Stato per il Lavoro ha ospitato stamane un fondamentale seminario tripartito, che ha visto convergere le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali, le istituzioni della Repubblica e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). L'incontro si è configurato come un momento di alto livello strategico, focalizzato sulla presentazione del Rapporto preliminare dell'OIL sulle istituzioni per il dialogo sociale sammarinese, e ha inaugurato una discussione mirata al potenziamento del sistema, in linea con i principi della Coalizione mondiale per la giustizia sociale. Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori, nell'aprire i lavori, ha evidenziato come la concertazione tripartita non possa essere percepita come una mera consuetudine procedurale, bensì come l'asset strategico imprescindibile per affrontare con successo le complesse sfide poste dalle transizioni ecologica e digitale. La presenza del Direttore dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino, Gianni Rosas, insieme allo Specialista per il dialogo sociale Andrea Marinucci, ha offerto al dibattito una prospettiva globale e un supporto tecnico di elevato profilo. L'analisi preliminare presentata ha fornito una ricognizione lucida e puntuale del quadro normativo e pratico della Repubblica, riconoscendo la solida tradizione di confronto, ma al contempo indicando le vie per l'evoluzione e il rinvigorimento del sistema. Le indicazioni programmatiche emerse pongono l'accento in particolare sull'necessità di ampliare la base di rappresentanza. È indispensabile che la piattaforma di consultazione sappia includere in modo proattivo ed efficace anche le nuove forme di lavoro atipico, i giovani e la platea delle micro, piccole e medie imprese. Il dibattito ha esplorato le sinergie cruciali per tradurre il principio del lavoro dignitoso in dispositivi attuativi e normativi concreti. Consolidare la capacità tecnica delle parti sociali e delle amministrazioni, garantendo loro risorse e competenze adeguate, rappresenta la via maestra per assicurare che il confronto istituzionale di vertice produca risultati di impatto sul fronte delle politiche economiche e sociali. San Marino riafferma così il suo impegno a evolvere il proprio 'Contratto Sociale', rendendolo più moderno e pienamente inclusivo. L'obiettivo condiviso con l'OIL e le parti sociali è chiaro: trasformare la fase di consultazione in una leva di implementazione strategica e di progresso sociale ed economico equilibrato. La conclusione del seminario segna l'avvio di un percorso di monitoraggio continuo e di azioni mirate, finalizzate a misurare costantemente l'efficacia e l'inclusività dei processi decisionali.

c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro





