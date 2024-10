ESTERI/INDUSTRIA/LAVORO Raggiunto un accordo con il ministero del lavoro italiano circa la patente a crediti per le imprese

Raggiunto un accordo con il ministero del lavoro italiano circa la patente a crediti per le imprese.

Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri, l’Industria e il Lavoro comunicano che è stato raggiunto un accordo con il Ministero del Lavoro Italiano per il riconoscimento dell’equipollenza dei documenti sammarinesi in riferimento al D.M. 18 settembre 2024 n° 132 relativo al rilascio della Patente a crediti per le imprese. A far data da domani le imprese sammarinesi, ai fini del rilascio della patente a crediti, dovranno presentare le autocertificazioni/autodichiarazioni così come richieste dalla normativa italiana di cui sopra sul portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Possono far valere la documentazione già rilasciata nel Paese di appartenenza da intendersi quale documentazione riconosciuta in Italia in forza del rapporto bilaterale e delle disposizioni che regolano questo rapporto. Soltanto con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oggetto di autocertificazioni/autodichiarazioni (adempimento obbligo formativi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, possesso del DVR e designazione RSPP), le imprese ed i lavoratori autonomi sammarinesi dovranno assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, così come già avviene nell’ambito delle fattispecie di distacco transnazionale in territorio italiano. Le associazioni di categoria provvederanno a rilasciare delle circolari tecniche al fine di fornire tutte le informazioni necessarie.

cs Segreterie Esteri, Industria, Lavoro

