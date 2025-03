Rain Taylor sul palco di "Germi": il cantautore riminese invitato da Manuel Agnelli a Milano

Non capita tutti i giorni di ricevere un invito a suonare nel locale di Manuel Agnelli a Milano.. Ma è successo a Rain Taylor che giusto ieri ha calcato il palco di "Germi", la poliedrica realtà messa in piedi nel 2019 da Manuel e compagni di una vita che unisce libreria, cantina, audioteca e un spazio per suonare dal vivo, "un luogo di contaminazione, dove creare nuovi spazi espressivi." Germi appunto, ospita di tanto in tanto "Carne Fresca", rassegna per artisti emergenti selezionati direttamente dal giudice di X Factor e dal suo staff. Rain Taylor, cantautore nato a Rimini nel 2001, fonda il suo progetto nel 2021, la sfida è quella di esplorare la musica in modo sperimentale, superando i confini di genere e concentrandosi sulle emozioni umane. Di emozioni umane parla "Repression", singolo e video in uscita a giorni. Con lui Katia Giannini, Luca Dellapasqua e Alessandro Volanti rispettivamente al basso, alla batteria e ai sintetizzatori. Un bella notizia in generale per tutto il panorama musicale romagnolo sempre prolifico di nuovi talenti.

c.s. Just a Cup of Tea Records

