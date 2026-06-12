Rally 18-20 giugno: il dialogo tra istituzioni e territorio per coniugare sicurezza e lavoro

In relazione ad alcune considerazioni apparse pubblicamente in merito alle modifiche alla viabilità connesse allo svolgimento del Rally del prossimo 18-20 giugno, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, nel rispetto dei cittadini, delle famiglie, delle attività economiche e delle imprese coinvolte. Le Segreterie di Stato competenti, sin dalla ricezione della richiesta di ordinanza, si sono attivate tempestivamente, in raccordo con i Capitani di Castello maggiormente interessati e con gli organizzatori, per contenere i disagi e tutelare, per quanto possibile, la normale operatività delle aziende coinvolte. A tal fine, nelle settimane precedenti, le aziende interessate sono state contattate e/o incontrate direttamente, così da ascoltarne le esigenze e individuare soluzioni concrete, compatibili con la sicurezza e con il regolare svolgimento della manifestazione, anche attraverso eventuali variazioni del percorso.

Oltre alle specifiche organizzative concordate, sarà garantita anche una finestra di apertura nel tratto interessato dalla prova speciale, espressamente indicata nell’ordinanza, al fine di contemperare le esigenze dell’evento, la sicurezza pubblica e le necessità di accesso e mobilità di lavoratori, imprese e cittadini. È quindi doveroso precisare che non vi è stata alcuna sottovalutazione del tema, né tantomeno alcuna volontà di agire senza attenzione nei confronti delle persone e delle attività economiche interessate. Al contrario, il lavoro svolto in queste settimane è stato finalizzato a prevenire criticità, evitare soluzioni rigide e costruire risposte concrete attraverso il confronto diretto con il territorio. Si comprendono le preoccupazioni espresse da cittadini e imprenditori, soprattutto quando le modifiche alla viabilità incidono su giornate lavorative e su aree produttive. Proprio per questo è stato scelto un metodo operativo fondato sull’ascolto, sul coinvolgimento e sul dialogo.

Le manifestazioni sportive di rilievo comportano inevitabilmente esigenze organizzative complesse, in particolare sul piano della sicurezza e della circolazione stradale. Tali esigenze, tuttavia, devono sempre essere bilanciate con il rispetto della vita quotidiana delle persone, del lavoro delle imprese e delle necessità delle famiglie. È in questa direzione che si è lavorato e si continuerà a lavorare. Le Segreterie di Stato desiderano inoltre esprimere un sincero ringraziamento ai cittadini, agli imprenditori e a tutti coloro che, in queste settimane, hanno collaborato in maniera costruttiva, contribuendo con senso di responsabilità, disponibilità e spirito di confronto alla ricerca di soluzioni equilibrate e concretamente praticabili. Resta ferma la disponibilità al confronto, come già avvenuto in queste settimane, nella convinzione che il dialogo istituzionale e diretto con il territorio rappresenti sempre la strada migliore per affrontare e risolvere le criticità.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali, i Rapporti con le Giunte di Castello e la Semplificazione Normativa / Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport







