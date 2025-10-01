Rally Legend: potenziamento della sicurezza e della vigilanza per l'edizione 2025

A seguito dell’incontro congiunto tra la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Segreteria di Stato per lo Sport, la Segreteria di Stato per il Lavoro e i vertici della Gendarmeria preposti all’ordine pubblico, sono state definite misure mirate a garantire il regolare svolgimento del Rally Legend e la tutela della collettività. L’organizzazione della manifestazione ha incrementato il numero degli steward a presidio delle aree sensibili e dei punti nevralgici del percorso. Parallelamente, sarà potenziata la presenza dei Corpi di Polizia, impegnati a vigilare sul territorio, a tutelare l’incolumità delle persone e ad assicurare il rispetto delle normative vigenti. Le Istituzioni confermano il proprio impegno affinché l’evento si svolga in un clima di serenità, valorizzando lo spirito sportivo e il prestigio internazionale del Rally Legend, nel pieno rispetto della sicurezza pubblica. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini e visitatori, certi che il senso civico e il rispetto reciproco contribuiranno al successo dell’iniziativa.

c.s.

Segreteria di Stato per gli Affari Interni

Segreteria di Stato per lo Sport

Segreteria di Stato per il Lavoro









