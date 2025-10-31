Rally Ronde Halloween, la protesta di un gruppo di residenti: "Serve buon senso"

Precisiamo subito che non siamo contro le manifestazioni sportive, ma stiamo raccogliendo molte lamentele, anche giustificate, riguardante le Prove Speciali Valdagrone - Serravalle della quinta edizione del Ronde Halloween, una in notturna prevista sabato 1 novembre (strade chiuse dalle ore 18 alle ore 23) e tre nella giornata del 2 novembre (strade chiuse dalle ore 7,30 alle ore 18,30). Quando si organizzano eventi come il rally che vanno ad interessare un lungo tragitto di strade con abitazioni, occorre tener poter conciliare il rally con le esigenze degli abitanti della zona dove passa la manifestazione (anche tenendo presente che il percorso è parte dello stesso attraversato appena a un mese dal Rally Legend). Sicuramente è più facile utilizzare lo stesso circuito per più prove (una il sabato e tre la domenica) ma così si blocca una intera zona abitativa per un periodo molto lungo. Per questo sarebbe auspicabile di trovare uno svolgimento differenziato e che coinvolga aree diverse nei giorni previsti. Quest’anno inoltre c’è la coincidenza con il 2 novembre data in cui ricorre il ricordo dei defunti con il desiderio delle persone di ricordarli andando al cimitero e alle celebrazioni. Ultima piccola annotazione sul percorso il fatto di percorrere via dei Dativi dalla direzione discendente può essere più rischioso, ce lo dicono le statistiche nella zona in questi anni si sono verificati una decina di incidenti stradali che hanno danneggiato automezzi ed abitazioni.

C.s. - Un gruppo di abitanti dalle vie interessate dal passaggio del rally Ronde Halloween







