RallyLegend 2026, confronto tra governo, Usot e Usc: sicurezza e collaborazione al centro

A seguito della richiesta di confronto avanzata dall’USOT – Unione Sammarinese Operatori del Turismo e da USC – Unione Sammarinese Commercio e Turismo, si sono svolti incontri tra le due Associazioni di categoria e le Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per l’Industria, il Commercio e lo Sport, dedicati alle misure adottate in vista del Rallylegend 2026. Nel corso degli incontri è stato possibile approfondire le finalità e le modalità applicative delle disposizioni previste per il Rallylegend 2026, in un clima di confronto costruttivo. USOT e USC hanno ribadito di condividere pienamente gli obiettivi di sicurezza connessi a una manifestazione che richiama ogni anno decine di migliaia di persone e hanno portato all’attenzione delle Segreterie di Stato alcune considerazioni in merito all’impatto delle misure previste dal Decreto-Legge 30 settembre 2026 n. 147 sugli operatori economici interessati. Le parti hanno condiviso la necessità di mettere al primo posto la sicurezza delle persone, quale condizione imprescindibile per il regolare e sereno svolgimento della manifestazione, nella consapevolezza che questo obiettivo possa essere perseguito al meglio attraverso un confronto costante e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, organizzatori e categorie economiche. È stata inoltre condivisa la convinzione che una maggiore collaborazione tra le parti possa rendere il confronto più proficuo e produttivo, consentendo di valutare con maggiore tempestività le esigenze delle diverse categorie economiche e di individuare, laddove possibile, soluzioni condivise. Proprio in quest’ottica, si è concordato che, nell’ambito del debriefing abitualmente effettuato a seguito del Rallylegend, USOT e USC saranno coinvolte direttamente nel confronto, insieme alle altre categorie economiche che manifesteranno interesse a partecipare al tavolo. In questa prospettiva, una programmazione condivisa e avviata con adeguato anticipo, anche per quanto riguarda la definizione e la comunicazione delle misure previste, può favorire una migliore organizzazione della manifestazione e consentire agli operatori economici di pianificare le proprie attività e di valutare per tempo eventuali investimenti legati all’evento, contribuendo alla qualità dell’offerta e alla valorizzazione delle sue ricadute sul territorio.

L’obiettivo sarà quello di ascoltare le esigenze e le osservazioni degli operatori, raccogliere contributi e valutare congiuntamente eventuali elementi di miglioramento in vista delle future edizioni della manifestazione. Le Segreterie di Stato, USOT e USC ritengono che questo metodo di confronto, basato sull’ascolto reciproco e sulla collaborazione, possa rappresentare un valore aggiunto per affrontare in maniera sempre più efficace le esigenze di sicurezza e la tutela delle persone, coniugandole con le necessità del sistema economico e turistico sammarinese.

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Interni / Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio e lo Sport / USOT – Unione Sammarinese Operatori del Turismo / USC – Unione Sammarinese Commercio e Turismo







