Rallylegend 2026, la vicinanza del Congresso di Stato ai giovani coinvolti nel grave incidente e alle loro famiglie

Il Congresso di Stato segue con profonda apprensione le condizioni dei giovani coinvolti nel gravissimo incidente stradale verificatosi sabato sera a Fiorina ed esprime la propria più sincera vicinanza e solidarietà alle loro famiglie, che stanno vivendo ore di grande angoscia. In un momento così delicato, il pensiero delle istituzioni è rivolto innanzitutto ai ragazzi e ai loro cari, con la speranza che possano superare questa drammatica situazione. Il Congresso di Stato desidera inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile, agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che, attraverso un intenso lavoro di preparazione e coordinamento nei mesi precedenti, hanno contribuito alla gestione della sicurezza durante Rallylegend. Ogni valutazione complessiva sull’andamento della manifestazione e sulle misure adottate sarà oggetto di un successivo confronto con tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che la tutela della vita e dell’incolumità delle persone deve sempre rappresentare la priorità assoluta.

C.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino









