RallyLegend: indicazioni per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande

In occasione del “Rally Legend San Marino”, in programma dall’8 all’11 ottobre 2026, la UOC di Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare del Dipartimento Prevenzione ISS, informa che potranno esercitare attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, soltanto gli operatori regolarmente autorizzati. Le attività esercitate in assenza delle previste autorizzazioni saranno considerate irregolari ai sensi della normativa vigente. Per informazioni si può contattare gli uffici del Dipartimento Prevenzione al numero 331 6871990.

C.s. - Iss







