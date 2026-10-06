Rallylegend: sospeso il ritiro del vetro sabato 10 ottobre a Chiesanuova
L'imminente avvio di Rallylegend e le conseguenti modifiche alla circolazione stradale impongono un riassetto temporaneo ai servizi ambientali nel Castello di Chiesanuova. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici comunica che nella giornata di sabato 10 ottobre la raccolta porta a porta del vetro non potrà essere effettuata. Le restrizioni al traffico lungo le arterie interessate rendono impossibile il passaggio dei mezzi d'opera in piena sicurezza. La misura riguarda esclusivamente l'utenza di Chiesanuova. Gli utenti sono quindi invitati a non esporre tali contenitori durante la giornata di sabato, trattenendo il materiale fino al successivo turno di calendario. Basta un piccolo gesto. Un'attenzione necessaria per evitare ingombri inutili lungo le strade interessate dai passaggi delle vetture. Il servizio tornerà alla normale programmazione con il prossimo passaggio previsto. A.A.S.S. ringrazia i cittadini per la collaborazione.
c.s A.A.S.S.
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