Rapporti con il centro destra italiano, DOMANI - Motus Liberi: "Totale sinergia e lavoro concreto"

Queste giornate di fine estate si rivelano fitte di incontri ed appuntamenti tra gli esponenti del Partito e le forze di centro-destra della vicina Italia: a seguito dell’importante conclusione circa un mese fa dell’accordo di collaborazione strategica in ambito economico tra il Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi e il Ministro delle Imprese Adolfo Urso, in questi giorni si sono confermati e consolidati i rapporti tra il Partito e il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto ed il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Riguardo all’incontro con il Ministro Fitto, che aveva già partecipato come esponente di Fratelli d’Italia alla nostra serata pubblica sul tema Europa nel dicembre 2021, sono stati in primo luogo confermati l’ottimo rapporto di amicizia e la condivisione di vedute su temi di alto livello, oltre alla ribadita volontà di portare avanti un percorso condiviso con i rispettivi partiti di appartenenza, D-ML e Fratelli d’Italia. In merito al confronto con il Ministro Salvini, con il quale il Partito ha già da molto tempo costruito un ottimo rapporto e con il quale sono già stati condivisi importanti obiettivi e traguardi, come il tema del caso targhe per le imprese, siamo stati molto felici di poter approfittare di una nuova occasione di confronto nella giornata di ieri, con lo scopo di affrontare in maniera condivisa altri e nuovi temi oggi sul tavolo ed in lavorazione, quali prosecuzione dell’attività di potenziamento dei rapporti con la vicina Italia sul tema imprenditoriale. DOMANI - Motus Liberi, che da sempre riconosce come determinanti i rapporti con la vicina Italia, nel rispetto delle due identità, è costantemente impegnato affinché i temi legati allo sviluppo economico possano trovare soluzioni condivise per il bene di entrambi i Paesi e dei rispettivi operatori. Ci piace quindi ricordare con orgoglio le parole tempo fa espresse dal senatore di Forza Italia, On. Enrico Aimi, “Il cuore del centrodestra italiano è con DOMANI - Motus Liberi, che ha avuto il merito di gettare le basi di una futura collaborazione”. Certamente questi risultati sono il frutto di un costante e rilevante lavoro di confronto e di una importante stima, anche a titolo personale, costruita nel tempo e da preservare: è nel coltivare con profitto i rapporti politici la chiave della risoluzione di molte problematiche di interesse per la cittadinanza. Intendiamo quindi continuare a condividere obiettivi concreti con persone che, rivelandosi amiche, hanno dimostrato di avere a cuore i rapporti tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana.

c.s. DOMANI - Motus Liberi