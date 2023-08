RAPublic Hip Hop Music Festival Vol.3 Campo Bruno Reffi, 31 agosto e 1 settembre

RAPublic Hip Hop Music Festival Vol.3.

RAPublic Hip Hop Music Festival Vol.3. riprenderà forma, nel Centro Storico della Repubblica di San Marino, presso Campo Bruno Reffi nelle giornate del 31 agosto e 1 settembre. Con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, e con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, l’evento è organizzato dall’Associazione Youth Organization, giunto quest’anno alla sua terza edizione. La cultura urban, hip pop e street farà da sfondo alle due giornate dedicate all’inclusione e al divertimento, in cui numerosi artisti e ospiti internazionali si esibiranno a Campo Bruno Reffi per mostrare le loro capacità e per far conoscere la cultura street a San Marino. Rinnovata la presenza di writers, breakers, musicisti e cantanti al fine di rendere l’atmosfera del festival unica nel suo genere. L’organizzazione riconferma anche il format vincente delle scorse edizioni: riaffermati dunque i due main contest. Giovedì 31 Agosto avrà luogo la battle di freestyle più conosciuta in Italia: Tecniche Perfette, il contest combacerà con la XVIII edizione del Tecniche Perfette, gestito da Mastafive e Dj Double S (Dj di Fabri Fibra), che si propone di portare un format già affermato nel mondo del rap e prenderà sviluppo attraverso le esibizioni dei partecipanti dando vita ad un momento di divertimento. Quest’anno per la prima volta Rapublic ospiterà live Tour Ensi e Nerone “Brava Gente” usciti in primavera con il loro album.

Il concerto si terrà il 31 Agosto dopo il Tecniche Perfette, format che ha lanciato entrambi gli artisti nel mondo del rap e considerati ormai un cult dell’hip hop italiano. La giornata di venerdì 1 Settembre sarà invece animata dal contest di street dance. Unithill è un evento che nasce nell’estate del 2017 sulle colline riminesi ed è la prima battle di danze urbane interamente su musica italiana. L’edizione di quest’anno sarà affiancata da due tra i più importanti format rap e hip hip della scena italiana: Il Tecniche Perfette e REAL TALK, sul palco il 1 settembre insieme al live di Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi) & Lil Busso + 8blevrai, emergente di spessore che parteciperà anche al Plug-Mi di Milano, evento che da tempo l’organizzazione di Rapublic attenziona e al quale si ispira.

Rapublic aggiunge alla sua terza edizione il tassello sostenibilità: l’evento sarà plastic free e l’acqua, bene primario, accessibile a tutti. Un importante spazio sarà anche riservato al merchandising del Festival.

Gli organizzatori ringraziano tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del Festival. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, per tramite di Elia Rinaldi, intervenuto in conferenza stampa per la suddetta Segreteria: “Rapublic è un evento straordinario che celebra l'arte, la musica e la creatività della cultura hip-hop e rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella vibrante scena rap, dove talentuosi artisti si esibiscono con il loro stile inconfondibile, le rime affilate e le storie coinvolgenti. Attraverso concerti, battaglie di freestyle e una serie di appuntamenti molto amati dai giovani questo festival esprime anche un importante messaggio sociale. Invito tutti a partecipare a Rapublic e ad abbracciare l'energia dei ragazzi che organizzano l’appuntamento e che ringrazio di cuore. Rapublic, permettetemi di dirlo, è anche la risposta a chi ci accusava, solo qualche settimana fa, di proporre soltanto musica di un certo genere e per certe generazioni”.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi: “E’ un piacere presentare un’iniziativa come Rapublic che ha già raggiunto la terza edizione e che si dimostra un progetto di grande valore. Rapublic intende celebrare un movimento, quello dell’hip hop che è molto di più di un genere musicale ma è un’espressione culturale complessa, poliedrica di grande valore. Con questo evento ci rivolgiamo ai giovani parlando il loro linguaggio cercando di superare ogni tipo di ostacolo o difficoltà espressiva. L’appoggio della Segreteria di Stato per la Cultura a questo appuntamento è totale”.

