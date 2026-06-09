Rapublic Vol.6: un sogno diventato realtà

Si è conclusa con un successo straordinario la sesta edizione di Rapublic, il festival dedicato alla cultura Hip Hop nella Repubblica di San Marino, organizzato dall'Associazione YOUth e da Irol nei giorni 6 e 7 giugno. Più di 1.100 presenze hanno animato la prima giornata a Campo Bruno Reffi: musica live, writing, breaking, freestyle e un contest per artisti emergenti dal territorio e da tutta Italia. Sul palco, tutta la nuova scena rap italiana — con una prima volta assoluta per Rapublic: Ele A, cantante ticinese, prima voce femminile nella storia del festival. A chiudere il sabato sera, un after party elettronico da tutto esaurito. La domenica ha fatto la storia. Piazza Sant'Agata, nel cuore del centro storico di San Marino — Patrimonio UNESCO — si è trasformata in un campo da basket 3vs3. La mattina ha aperto le porte alle famiglie e ai più giovani della Federazione Pallacanestro; nel pomeriggio è scattata la Rapublic Cup, tappa ufficiale dell'Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, realizzata con il supporto della Federazione Sammarinese Pallacanestro. Sul parquet, ospiti d'eccezione: Tommy Marino, Alessandro Vecchiato e Pietro Aradori. Intorno, battle di freestyle e breaking a costruire un'atmosfera unica nel suo genere. Un ringraziamento sentito va alle Segreterie di Stato per il Turismo e per l'Istruzione e Cultura, che da sei anni credono in questo progetto e continuano a renderlo possibile. Grazie agli artisti, agli sponsor, ai volontari, agli ospiti e a chiunque abbia scelto di far parte di questa famiglia. Rapublic cresce. Rapublic unisce. Nuovi progetti, nuove collaborazioni e nuove edizioni sono già in cantiere. La famiglia si allarga — e chi vuole farne parte sa dove trovarci.

Rapublic — Repubblica di San Marino Per info e collaborazioni: info@youth.sm

C.s. - Associazione YOUth & Irol











