Rassegna dei Presepi 2020 on line

Rassegna dei Presepi 2020 on line.

Il Centro Sociale sant'Andrea informa che, per partecipare alla Rassegna, occorre inviare massimo due foto (uno con l’intero presepe, una di un particolare del presepe), con i dati dell’autore o autori del presepe: nome, cognome ed età, contatto telefonico, whatsapp o email. Inviare le foto entro il 30 dicembre a: csandrea@alice.sm o whatsapp 337 1010902. Le foto pervenute saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Centro Sociale S. Andrea e sulle storie Instagram AC Serravalle. Importante autorizzare la pubblicazione delle foto inviate. Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio per la partecipazione. “Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.” (Papa Francesco)





I più letti della settimana: