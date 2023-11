Rassegna 'Mementi':' La Commedia del cavaliere' di Pietrangelo Buttafuoco

Il passaggio politico di Silvio Berlusconi, raccontato da un attento osservatore del calibro di Pietrangelo Buttafuoco, sarà al centro dell’incontro di mercoledì prossimo della rassegna letteraria “Mementi”, voluta dalla Giochi del Titano Spa, in collaborazione con la casa editrice Minerva di Bologna. “Beato lui - Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi”, edito da Longanesi, scritto pochi giorni prima della morte di Berlusconi, racconta Berlusconi in tutte le sue sfaccettature, sia come imprenditore che come politico, affrontando anche il suo profilo più intimo e personale. Già inviato di Panorama, firma storica de “Il Foglio”, collaboratore di “Repubblica”, “Corriere della sera”, “Sole 24 Ore” e “Fatto quotidiano”. Buttafuoco scrive per “Libero” ed è autore di sette romanzi; con “Le uova del Drago” è stato finalista al premio Campiello nel 2006. Dal 2 marzo prossimo sarà il nuovo presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, l’istituzione più cosmopolita e prestigiosa della cultura italiana nel mondo, L’incontro rappresenterà anche l’occasione per affrontare alcuni dei temi legati alla politica nazionale e internazionale. L’appuntamento è per mercoledì 15 novembre, alle ore 20:45, alla sala Rubino, sede della Giochi del Titano Spa in Strada dei Censiti, 21 – Rovereta Ingresso libero

cs Giochi del Titano