Rassegna ‘Musica per Essere’ Estate 2022: suoni, canzoni e musiche per ispirare, divertirsi e crescere insieme.

Tre inediti concerti animeranno la rassegna estiva presso la splendida cornice di Ma Casa Madre - Podere Lesignano a San Marino; un’iniziativa di qualità in cui leggerezza, spiritualità e musica danzano insieme per offrire serate di puro e illuminante divertimento, un nutrimento per cuore e mente.

Ogni serata della rassegna vibra dell’intento di riaccendere in noi la voglia di condivisione e semplicità, la voglia di stare insieme, abitare la natura ed ancor più sentire con tutti i sensi una musica che risuoni nell’anima e che quindi ci porti benessere e leggerezza. Un'idea che è diventata un vero e proprio percorso, un seme che si è radicato e sviluppato in tre momenti, dando vita a tre tappe di un personale viaggio evolutivo.

Il primo passo è rievocare il messaggio della beat generation, far vibrare e integrare quei valori di pace e amore che possono essere di sostegno ancora oggi nella nostra vita quotidiana; proseguiamo nella nostra seconda tappa in cui possiamo osservare curiosi la nostra personalità, le nostre maschere in un gioco interattivo per intravvedere ciò che c’è oltre. Infine, l’ultima tappa ci consentirà di partire per un nuovo viaggio attraverso frequenze nuove per informare amorevolmente le nostre cellule.

Giovedì 7 luglio - Thea Crudi in Peace, Love Meditation

Giovedì 4 Agosto - Alessandro Sironi in Piano Mirroring - La tua personalità in Musica

Martedì 23 Agosto - Thea Crudi & Emiliano Toso in Musica che Guarisce

Ad inaugurare questa peculiare rassegna il 7 luglio Peace, Love Meditation. Un progetto di Thea Crudi, un’immersione nelle celebri canzoni spirituali che hanno diffuso nel mondo l’essenza della Pace, dell’Amore e della Meditazione. Musiche dei Beatles, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Scott McKenzie, Boy George, Franco Battiato e altri saranno impreziosite da tre musicisti e dalla voce di Thea, artista spirituale, scrittrice e cantante di Mantra internazionale, che da anni attraverso concerti e seminari divulga nel mondo l’essenza dello Yoga e della conoscenza spirituale del Suono come meditazione.

Apriamo ogni evento alle ore 19.00 con un cocktail di benvenuto a bordo piscina per quindi godere di una passeggiata attorno al lago, sedersi in contemplazione al Tempio o stendersi sull’erba e guardare i colori del cielo al tramonto e volendo gustare un aperitivo con deliziosi stuzzichini ‘Sveg’!

Le serate saranno animate dalla presenza di artisti, autori ed artigiani, tra cui Fausto Novelli, Riccardo Geminiani, Alexa, Ma Atelier ed alcuni giochi interattivi e stimolanti per nuove connessioni. Prevendita fino ad esaurimento posti su Eventbrite, oppure presso il “Quarzo rosa” a Murata-Rep. San Marino. Per altre informazioni 335.7343073.



Comunicato stampa

Ma Casa Madre - Podere Lesignano

