Rassegna musicale d' Autunno: restart 21- il chitarrista De Vitis sul Titano il 9 maggio.

Si riparte con un pizzicar di corde. Sospesi a novembre a causa dell’emergenza Covid19 ritornano sul Titano gli appuntamenti con la musica colta della XXII edizione della Rassegna Musicale d’Autunno Restart21 organizzata dall’Associazione Camerata del Titano e promossa dalla Cassa di Risparmio di San Marino e dalla Società Unione Mutuo Soccorso, con il Patrocinio della Segreteria di Stato alla Istruzione e Cultura. Domenica 9 maggio (ore 21 – Ingresso 7,5 euro) nella Sala Conferenze Cassa di Risparmio - Palazzo SUMS di scena Andrea De Vitis, grande talento della chitarra che eseguirà musiche di De Falla, Gilardino e Granados. Nei mesi di giugno e luglio saranno inoltre riproposti gli altri appuntamenti della rassegna a partire dal concerto dell’Orchestra Camerata del Titano diretta dal Maestro Augusto Ciavatta dedicato a Le scuole violinistiche italiane del Settecento. Il Maestro Filippo Lattanzi, specializzato nel repertorio di musiche per Marimba, strumento di origine africana, sarà per la prima volta a San Marino dove porterà l’energia vitale, antica e contemporanea delle percussioni. Non mancherà un appuntamento con la musica lirica e soprattutto la serata speciale dedicata a Rivale, l’opera da camera di Lucia Ronchetti presentata nel 2019 alla Sagra Malatestiana di Rimini e di cui è stato realizzato un docufilm e un Cd audio. Andrea De Vitis (Roma, 1985) è considerato uno dei chitarristi più interessanti della sua generazione. Diplomatosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Morlacchi” (Perugia) si è perfezionato presso la “Segovia Guitar Academy” di Pordenonee ha frequentato diverse masterclasses. Ha vinto più di 40 premi in prestigiosi concorsi internazionali. La sua intensa attività concertistica lo ha portato ad esibirsi come solista in prestigiose sale da concerto in tutto il mondo e a collaborare con orchestre quali Aukso Kameralna (Polonia), Anima Musicae (Ungheria), Capella State Orchestra (Russia) per l’esecuzione del Concierto de Aranjuez di Joaquin Rodrigo. Nel marzo 2015 ha pubblicato il suo CD di esordio “Colloquio con Andrés Segovia” con l’etichetta Dot Guitar.

