Rassegna musicale d'estate: giovani e talentuosi pianisti guidati da Giuseppe Albanese

La Rassegna Musicale d’Estate organizzata dall’Associazione musicale Camerata del Titano in collaborazione con i San Marino International Music Summer Courses, è uno spazio riservato a giovani musicisti ancora immersi in un percorso di studio e di ricerca di una propria identità professionale. Uno spazio importante per i giovani, un’occasione per verificare e testare i propri obiettivi in un contesto di tranquillità e tutela rispetto ad eccessive esposizioni o enfatizzazioni. Quello che è successo venerdì 7 luglio al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, però merita una giusta menzione. A conclusione del Corso di Perfezionamento in Pianoforte tenuto dal M° Giuseppe Albanese (pianista di fama internazionale), due giovani ragazzi si sono presentati sul palcoscenico ed hanno eseguito ognuno metà concerto. Monique Morgatico con grande temperamento e sensibilità ha eseguito di W. A. Mozart le Fantasie in Re minore K 379 e in Do minore K475 e le due Rapsodie op. 79 di J. Brahms (n. 1 in Si minore e n. 2 in Sol maggiore). A seguire, Federico Primiceri ha presentato al pubblico di L. V. Beethoven la Sonata op. 54 in Fa maggiore, di F. Chopin lo struggente Scherzo in Si minore op. 20 e di S. Rachmaninov due preludi, in Do minore op. 23 n. 7 e in Sol maggiore op. 32 n. 5. Promiceri, come ha sottolineato Albanese nella sua presentazione, è un ragazzo di 16 anni, che ha approcciato lo studio del pianoforte solo da tre. Una sottolineature apparentemente anacronistica, se non fosse che ha letteralmente incantato il pubblico intervenuto. Virtuosismo, sensibilità, energia. Scoperto e valorizzato dal M° Albanese, Primiceri è indubbiamente un talento, quasi un predestinato, al quale auguriamo di approfondire lo studio con serenità e senza avere troppa fretta. La Rassegna Musicale d’Estate, come già anche in altre occasioni in passato, riserva queste gradite sorprese: trasformare un “concerto di Studenti” nell’opportunità di ascoltare giovani che in un futuro molto prossimo, potrebbero essere i protagonisti della scena musicale internazionale.

Cs - San Marino Artist