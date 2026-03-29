Rassegna musicale di primavera - Concerto per la Settimana Santa. Musiche di Haendel e Jommelli

Rassegna musicale di primavera - Concerto per la Settimana Santa. Musiche di Haendel e Jommelli.

Torna il tradizionale appuntamento con la Musica Sacra per la settimana Santa in preparazione della Pasqua. Martedì 31 marzo, alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Francesco di San Marino Città, il Concerto “Vorrei dirti il mio dolore” con l’Orchestra Camerata del Titano di San Marino diretta dal M° Augusto Ciavatta.

L’Orchestra Camerata del Titano nella sua più che quarantennale attività, ha sempre riservato uno spazio particolare al repertorio sacro, introducendo nella cultura musicale sammarinese musiche di Bach, Haendel, Vivaldi, Pergolesi, Mozart, Schubert, Mendelssohn, Haydn, Boccherini, e tanti altri compositori di tutte le epoca.

Il Concerto del 31 marzo sarà un percorso fra due autori, Haendel con alcune pagine tratte dal suo notissimo ed iconico Messia, e Jommelli, uno dei massimi esponenti della scuola napoletana, con alcune pagine tratte dalla sua “Passione di Nostro Signore Giesu Cristo” su testo di Pietro Metastasio. Fra i vari personaggi che animano le “Passioni”, quello di Maddalena è uno dei più significativi: è con Maria ai piedi della croce nel momento del trapasso ed è la prima persona a cui viene annunciata la resurrezione (notizia che poi riporterà a Pietro). Le parole cantare dalla Maddalena di Jommelli in due ampie arie, rappresentano il senso di smarrimento e di solitudine causata dalla morte di Gesù (“… siam naviganti senza nocchiero…”).

Ancora una volta la Camerata dl Titano offre al pubblico sammarinese la possibilità di conoscere dal vivo autori e musiche che per la prima volta vengono eseguite a San Marino, infatti insieme alla “prima” delle due arie di Jommelli, verrà eseguito in prima a Sammarinese il “Concerto Armonico” per archi di Unico Wilhelm van Waaenaer, concerto di stile “napoletano” e per molto tempo attribuito a Pergolesi.

Insieme alle curiosità di un programma non scontato, anche la prima esibizione sammarinese del soprano Giulia Rappazzo, cembalista e musicista raffinata.

Ingresso gratuito. Da non perdere!

Informazioni sull'evento:

Titolo: Vorrei dirti il mio dolore

Data: Martedì 31 marzo 2026

Orario: 21:00

Luogo: Chiesa di San Francesco di San Marino



Sponsorizzazioni:

San Marino International Music Summer Courses & Fest

Organizzatori:

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Info e Comunicazione: info@sanmarinoartist.com - 337 1008856

Comunicato stampa

Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino



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