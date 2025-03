RASSEGNA MUSICALE DI PRIMAVERA QUATTRO CONCERTI. SI PARTE CON LA NEW BALANCE SAXORCHESTRA

Da alcuni anni l’Associazione Musicale Camerata del Titano presenta concerti nel periodo Pasquale nel contesto della Rassegna “Sacre Musiche - di Culto, diTradizione, d’Arte”. Novità di questa primavera 2025 è che insieme ai due Concerti di Musica Sacra che andranno in scena prossimamente presso la Chiesa di San Francesco di San Marino, si svolgeranno due Concerti non sacri al Teatro Titano.

Il primo di questi quattro appuntamenti della Rassegna Musicale di Primavera 2025 sarà Domenica 23 Marzo, alle ore 18:00, presso il Teatro Titano di San Marino (Ingresso Libero), nel quale risuoneranno le armonie ed i timbri pastosi e graffianti della New Balance Saxorchestra, ensemble composto da 13 musicisti diretti dal M° Valerio Barbieri. La New Balance Saxorchestra è un ensemble del Conservatorio di Cesena-Rimini che riunisce tutti gli strumenti della famiglia del sassofono. Grazie alla versatilità ed al timbro unico di questo strumento, il collettivo propone un repertorio che attraversa generi ed epoche: dalla musica classica al jazz, dalla tradizione folkloristica alle colonne sonore cinematografiche. In particolare il programma di sabato 22 marzo prevede brani di grande impatto come il Bolero di M. Ravel, Deborah’s Theme di E. Morricone, Rag Time di S. Joplin, Suite Americana di G. Gershwin,…

Un concerto fresco e ricco di colori come la primavera appena iniziata, con il quale inizia la lunga e straordinaria stagione di appuntamenti ed iniziative promosse e sostenute dalla Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino. Da non perdere!

Informazioni sull'evento:

Titolo: New Balance Saxorchestra

Data: Domenica 23 marzo

Orario: 18:00

Luogo: Teatro Titano di San Marino



Sponsorizzazioni:

S.U.M.S.

San Marino International Music Summer Courses & Fest



Organizzatori: Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino



Comunicato stampa

Associazione Musicale Camerata del Titano