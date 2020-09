Rassicurazioni dal Comitato Esecutivo ISS alla cittadinanza sulla piena ripresa delle attività sul territorio dei Centri Salute

Rassicurazioni dal Comitato Esecutivo ISS alla cittadinanza sulla piena ripresa delle attività sul territorio dei Centri Salute.

In merito alla situazione dei Centri per la Salute, che stanno affrontando un momento di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria e della ripresa a pieno regime delle attività, l’Istituto per la Sicurezza Sociale, consapevole dei disservizi che si stanno creando si scusa con la cittadinanza per i disagi arrecati.

Alla luce delle molte segnalazioni pervenute in merito, il Comitato Esecutivo rende noto di aver programmato nei prossimi giorni degli incontri nei Centri Sanitari presenti sul nostro Territorio.

Tali incontro hanno lo scopo di incontrare i professionisti e gli operatori, valutare insieme a loro le criticità presenti e individuare soluzioni condivise in grado di rispondere al meglio ai bisogni e alle necessità degli assistiti.

Si ricorda che per qualunque esigenze o necessità è sempre possibile rivolgersi all’Ufficio Relazione col Pubblico, inviando una mail all’indirizzo urp@iss.sm o contattando il numero 0549 994561.

Comunicato stampa

ISS





