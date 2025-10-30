TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:56 Rimini, il Riesame conferma domiciliari per genitori della ragazza costretta a matrimonio in Bangladesh 11:57 Riccione, grave incidente tra moto e auto sammarinese: 40enne trasportato d’urgenza al Bufalini
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Ratificato all’unanimità il Decreto sulla coabitazione intergenerazionale temporanea

30 ott 2025
Ratificato all’unanimità il Decreto sulla coabitazione intergenerazionale temporanea

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato all’unanimità il Decreto Delegato sulla coabitazione intergenerazionale temporanea, una misura che promuove nuove forme di solidarietà e collaborazione tra giovani e anziani. Il provvedimento introduce la possibilità di condividere temporaneamente un’abitazione tra persone di età diverse, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra generazioni, contrastare la solitudine, valorizzare il patrimonio abitativo esistente e offrire ai giovani soluzioni abitative sostenibili. La coabitazione intergenerazionale rappresenta una risposta concreta ai bisogni di una società che cambia: un modello di mutuo aiuto e inclusione, capace di rafforzare i legami di comunità e di generare benessere sociale diffuso. La ratifica da parte del Consiglio conferma la condivisione trasversale del valore di questa iniziativa e l’impegno comune verso politiche abitative e sociali innovative, attente alle persone e alle relazioni che tengono unita la nostra Repubblica. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente intende ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo primo passo importante, frutto di un lavoro condiviso e costruttivo. Seguiranno a breve tutte le informazioni operative per poter aderire al progetto di coabitazione intergenerazionale temporanea.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa