Ratificato all’unanimità il Decreto sulla coabitazione intergenerazionale temporanea

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato all’unanimità il Decreto Delegato sulla coabitazione intergenerazionale temporanea, una misura che promuove nuove forme di solidarietà e collaborazione tra giovani e anziani. Il provvedimento introduce la possibilità di condividere temporaneamente un’abitazione tra persone di età diverse, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra generazioni, contrastare la solitudine, valorizzare il patrimonio abitativo esistente e offrire ai giovani soluzioni abitative sostenibili. La coabitazione intergenerazionale rappresenta una risposta concreta ai bisogni di una società che cambia: un modello di mutuo aiuto e inclusione, capace di rafforzare i legami di comunità e di generare benessere sociale diffuso. La ratifica da parte del Consiglio conferma la condivisione trasversale del valore di questa iniziativa e l’impegno comune verso politiche abitative e sociali innovative, attente alle persone e alle relazioni che tengono unita la nostra Repubblica. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente intende ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo primo passo importante, frutto di un lavoro condiviso e costruttivo. Seguiranno a breve tutte le informazioni operative per poter aderire al progetto di coabitazione intergenerazionale temporanea.



c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente

