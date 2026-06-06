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Rating S&P, Alleanza Riformista: "Più fiducia, più credibilità, più opportunità per San Marino"

6 giu 2026
Rating S&P, Alleanza Riformista: "Più fiducia, più credibilità, più opportunità per San Marino"

La decisione di S&P Global Ratings di elevare il rating della Repubblica di San Marino da BBB+ ad A- rappresenta una conferma della solidità e della credibilità che il nostro Paese sta conquistando sulla scena internazionale. Si tratta di un riconoscimento importante che premia il lavoro svolto negli ultimi anni e rafforza la fiducia nelle prospettive economiche della Repubblica. Le motivazioni che hanno portato a questo miglioramento sono particolarmente significative. La gestione prudente delle finanze pubbliche, il rafforzamento del sistema bancario, la riduzione dei rischi finanziari e la buona tenuta dell’economia sammarinese dimostrano come il percorso intrapreso stia producendo risultati concreti e riconosciuti anche a livello internazionale. Di particolare rilievo è inoltre il riconoscimento del valore strategico dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. La valutazione di S&P conferma che la capacità di San Marino di rafforzare la propria presenza nel contesto europeo, mantenendo al tempo stesso la propria identità e autonomia istituzionale, rappresenta un elemento di forza per la crescita economica, l’attrattività del Paese e la fiducia degli investitori internazionali. Un passaggio che conferma la validità di una scelta che guarda alle opportunità future e al consolidamento del ruolo della Repubblica nello scenario europeo. Dal report emerge con chiarezza come San Marino venga oggi percepito dagli osservatori internazionali come un Paese più solido, affidabile e capace di programmare il proprio futuro. Non si tratta soltanto di un miglioramento tecnico del rating, ma del riconoscimento di un percorso che ha rafforzato la credibilità della Repubblica e la sua capacità di attrarre fiducia, investimenti e nuove opportunità di sviluppo. Oggi San Marino vede riconosciuti i progressi compiuti negli ultimi anni e riceve una importante attestazione di fiducia che rafforza la credibilità del Paese e incoraggia a proseguire con determinazione lungo il percorso di crescita, riforme e apertura internazionale della Repubblica.

C.s. - Alleanza Riformista




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