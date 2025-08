Rating S&P di San Marino sale a BBB+, la maggioranza: "Un risultato che premia stabilità e riforme"

Le forze politiche di maggioranza accolgono con grande soddisfazione l’annuncio di Standard & Poor’s, che ha innalzato di due livelli il rating sovrano della Repubblica di San Marino, portandolo a BBB+ con outlook stabile. Questo risultato, mai raggiunto prima nella nostra storia recente, non è solo un riconoscimento formale: rappresenta un segnale concreto per cittadini, imprese e investitori. Un rating più alto significa più fiducia internazionale verso il Paese, costi di finanziamento più bassi, maggiori possibilità di attrarre investimenti e quindi più strumenti per sostenere crescita e occupazione. Il miglioramento del giudizio di S&P è il frutto di un percorso fatto di stabilità politica, scelte responsabili e riforme mirate che, negli ultimi anni, hanno permesso di rafforzare i conti pubblici, ridurre i rischi e dare credibilità alla Repubblica sui mercati internazionali. La Maggioranza considera questo passo una base solida per proseguire con ulteriori provvedimenti che consentiranno di creare margini di riserva utili a consolidare ulteriormente il profilo finanziario del Paese e a migliorare ancora il giudizio degli investitori. In questo contesto, il percorso di integrazione europea assume ancora più importanza: l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea potrà dare a San Marino regole stabili, nuove opportunità di sviluppo e una piena valorizzazione del sistema economico in un quadro di credibilità internazionale rafforzata anche da questo miglioramento di rating. La Maggioranza, quindi, rinnova il proprio impegno a lavorare con determinazione per proseguire sulla strada delle riforme, con l’obiettivo di costruire maggiore stabilità, crescita e fiducia per la Repubblica. Un ringraziamento va infine alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, guidata da Marco Gatti, per il contributo fondamentale a questo traguardo, frutto di un lavoro condiviso con la Maggioranza nell’interesse del Paese.

C.s. - PDCS – LIBERA – PSD – AR – Consigliere indipendente Giovanna Cecchetti