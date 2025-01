Record delle Meraviglie Successo di presenza per l’edizione appena conclusa del Natale delle Meraviglie. Circa 160 mila visitatori.

Record delle Meraviglie.

Il Natale delle Meraviglie si conferma un evento importante per il turismo della Repubblica di San Marino. Nonostante una durata complessiva di 2 giornate in meno rispetto al 2023 il numero complessivo delle persone che hanno scelto la Repubblica nel periodo natalizio cresce del 5,85% rispetto. In totale sono 157.487 le persone che hanno deciso di trascorrere a San Marino le festività. Record anche dei passeggeri della funivia che, in una sola giornata il 15 dicembre, sono stati 4339. Accessi alla funivia che nel corso dell’anno, sono cresciuti del 4,62% con 662.322 persone. Numeri positivi anche per gli accessi al Centro Storico: 4.727 i passeggeri della navetta di collegamento con il parcheggio di Fonte dell’Ovo la cui apertura si è resa necessaria in 4 differenti giornate; 8.091 coloro che sono saliti a bordo del trenino su gomma; 64.242 in totale i passeggeri della funivia nel periodo natalizio. Per quanto riguarda le strutture alberghiere, da sottolineare anche la crescita del numero giornaliero degli alloggiati, rispetto alle stesse date del 2023. “I numeri parlano chiaro –afferma il Segretario di Stato al Turismo Pedini Amati– è questo il frutto della sinergia del lavoro di gruppo della Segreteria di Stato, dell’Ufficio di Stato al Turismo e di NextTime, la società aggiudicatrice del bando per l’organizzazione dell’evento”. Il Segretario di Stato ha espresso in conferenza i ringraziamenti a tutto il personale della Segreteria e dell’Ufficio del Turismo, protagonista della buona riuscita dell’evento. In crescita anche i numeri dei flussi turistici annuali: i turisti hanno superato i 2 milioni (2.069.421) con un incremento pari al 2,01% rispetto al 2023. In aumento, in particolare, gli arrivi a bordo di bus cresciuti del 18,9% (340.245) mentre in auto gli arrivi sono 1.729.176 con una flessione minima dello 0,76%.

cs Segreteria Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: