Record di affluenze nel lungo weekend emiratino di Expo 2020 Dubai Raggiunta la soglia di 1,5 milioni di visitatori in Expo e San Marino festeggia quota 5000 ingressi in un solo giorno

Record di affluenze nel lungo weekend emiratino di Expo 2020 Dubai.

Il lungo weekend degli Emirati Arabi Uniti, iniziato giovedí 21 ottobre con la ricorrenza dell’Anniversario della nascita del profeta Eid-Milad Nnabi, si è rivelato il momento perfetto per molti per visitare Expo 2020 Dubai. Nonostante le temperature ancora elevate, migliaia di persone, sia turisti stranieri che residenti, hanno sfidato il caldo per garantirsi l'ingresso ai migliori padiglioni, eventi, spettacoli e iniziative dell’Esposizione Universale. Secondo il The National News, gli ingressi registrati ad Expo dal giorno dell’apertura avvenuta il primo ottobre, avevano toccato quota 770mila per poi subire un picco repentino e raggiungere la soglia di 1,5 milioni dopo il weekend. Tra le più lunghe code del giovedì e venerdì pomeriggio ci sono state quelle per i padiglioni degli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Stati Uniti, Italia, India e Svizzera. Il Padiglione San Marino ha egregiamente retto il confronto chiudendo il bilancio di venerdì a quota 5000 visitatori che in una sola giornata hanno varcato la soglia di ingresso. Un grande traguardo per tutto lo staff direttivo e i volontari, che hanno festeggiato insieme ai numerosi turisti che si aggiravano per il Padiglione, alla scoperta del Tesoro di Domagnano e dell’affascinante storia della Repubblica. Il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani commenta il grande risultato: “Sono molto lieto di poter annunciare che a pochi giorni dall’inizio di questa grande manifestazione i flussi di visitatori che vengono a trovarci al Padiglione San Marino siano in costante crescita e che siamo giá arrivati a quota 5000 in un sola giornata. Un numero importante per il nostro Padiglione che non vede precedenti, in quanto nella scorsa edizione di Expo Milano 2015 avevamo registrato queste affluenze giornaliere molto più avanti. L’affievolirsi della pandemia e l’arrivo dell’alta stagione a Dubai rappresentano elementi molto promettenti per augurarci che i visitatori possano continuare ad aumentare in maniera esponenziale, non solo nel weekend. Il Padiglione San Marino è pronto ad accogliere il mondo e ci aspettiamo grandi risultati”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: