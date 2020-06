Record di test sierologici negativi alla COTES Nessun contagio da COVID 19 per la totalità dei dipendenti

Tutti i dipendenti della Cotes Spa, azienda sammarinese specializzata nel campo delle telecomunicazioni, sono risultati negativi ai test sierologici eseguiti all’interno dell’azienda, come da protocollo. Un esito straordinario, a detta degli stessi addetti sanitari, frutto di un intenso impegno messo in atto fin dai primi giorni di contagio dal virus e di rispetto scrupoloso delle disposizioni previste dal Decreto del Congresso di Stato con il quale sono state fissate tutte le misure di prevenzione e tutela. “Una grande soddisfazione – commenta Elisa Terenzi, Responsabile dell’attuazione del Protocollo Anti COVID-19 di Cotes S.p.A– per il benessere dei nostri collaboratori e delle loro famiglie, e la tutela della salute collettiva. Un risultato di cui andiamo fieri”. L’azienda, pur nel rispetto delle norme di prevenzione dettate dai vari Decreti emessi nei giorni in cui la pandemia era più aggressiva, e delle conseguenti restrizioni delle presenze, non ha mai interrotto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti utilizzati per le telecomunicazioni, continuando a garantire il normale svolgimento di tutte le attività in rete, ivi compresi i numerosissimi casi di smart working, di didattica on line, di video conferenze e di tutti quei collegamenti in rete che hanno consentito il contatto fra le aziende, le persone, la comunità. “Ora – conclude Elisa Terenzi – possiamo riprendere a pieno regime la nostra attività, con maggiore serenità e sicurezza, sempre nel rispetto delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica”.



